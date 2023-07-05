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منها الرياض.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار ورياح وأتربة على 10 مناطق حتى المساء
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منها الرياض.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار ورياح وأتربة على 10 مناطق حتى المساء

منها الرياض.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار ورياح وأتربة على 10 مناطق حتى المساء

منها الرياض.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار ورياح وأتربة على 10 مناطق حتى المساء
١٢:١٥:٥٠ م، الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المطرية المتوقعة تكون مصحوبة برياح هابطة مثيرة للأتربة، على هذه المناطق:

1 – منطقة نجران، وتشمل “شرورة “.

2 – منطقة الحدود الشمالية، وتشمل “رفحاء والعويقيلية وطريف”.

3 – منطقة الجوف، وتشمل “القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل”.

4 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الخرمة والمويه وتربة ورنية والقنفذة والليث والجموم وخليص وبحرة وجدة ورابغ”.

5 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “الحناكية والمهد وخيبر ووادي الفرع والعلا والعيص وبدر وينبع”.

6 – منطقة القصيم، وتشمل “الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء”.

7 – المنطقة الشرقية، وتشمل “الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف والنعيرية ورأس تنورة وحفر الباطن وقرية العليا”.

8 – منطقة عسير، وتشمل “النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة”.

9 – منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة والدرب وبيش وفرسان ”.

10 – منطقة الرياض، وتشمل ” الزلفي والغاط ووثادق ورماح وشقراء والمجمعة الخرج والدرعية والأفلاج والسليل والدوادمي والقويعية وعفيف وادي الدواسر والدوادمي والمزاحمية وعفيف وحريملاء وحوطة بني تميم”.

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الخفيفة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة.

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وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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