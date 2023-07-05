دراسة: العيش بالقرب من هذه الأماكن يجعلك أصغر سنًا

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توصلت دراسة أجراها باحثون أمريكيون إلى أن العيش بالقرب من المساحات الخضراء يبطئ الشيخوخة البيولوجية لسكان المدن.

وأظهر الحمض النووي للأشخاص الذين أقاموا بالقرب من المساحات الخضراء لمدة 20عامًا علامات تدل على أنهم أصغر سنًا بما يصل إلى عامين ونصف من أولئك الذين عاشوا في مناطق أخرى.

تمت مقارنة “العمر اللاجيني” لأكثر من 900 من سكان المدن الأمريكية بتعرضهم للمساحات الخضراء، كما تم حسابه بناءً على تحليل صور الأقمار الصناعية لمحيطهم.

ومع ذلك، لاحظ فريق الباحثين أن فوائد البيئة الطبيعية على الصحة نتوسطها عوامل أخرى مثل العرق والجنس والحالة الاجتماعية والاقتصادية، بحسب صحيفة “إكسبريس”.

ويمكن أن تساعد النتائج المنشورة في مجلة “ساينس أدفانسيز”، المخططين الحضريين على تطوير مدن يساهم فيها استخدام المساحات الخضراء بشكل أفضل في الصحة العامة.

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المساحات الخضراء والشيخوخة

الدراسة التي أجرتها عالمة الأوبئة الدكتورة كيزو كيم منها جامعة نورث وسترن في إلينوي وزملاؤها، هي الأولى التي تبحث في تأثير التعرض الطويل المدى – أي ما يعادل عقدين من الزمن – للمساحات الخضراء على الشيخوخة البيولوجية.

قالت الدكتورة كيم: “عندما نفكر في الحفاظ على صحتنا مع تقدمنا في السن، فإننا نركز عادة على أشياء مثل الأكل الصحي وممارسة الرياضة والحصول على قسط كافٍ من النوم”.

وتابعت: “ومع ذلك، يُظهر بحثنا أن البيئة التي نعيش فيها – وتحديدًا مجتمعنا والوصول إلى المساحات الخضراء – مهمة أيضًا للبقاء بصحة جيدة مع تقدمنا في العمر”.

يُطلق على المقياس الذي استخدمه الباحثون اسم “العمر اللاجيني القائم على مثيلة الحمض النووي” – ويستند إلى التغيرات الكيميائية في الحمض النووي التي يمكن أن تؤثر على القضايا الصحية المرتبطة بالعمر.

وحدد الفريق العمر اللاجيني لـ 924 شخصًا يعيشون في واحدة من أربع مدن أمريكية، وتحديدًا برمنجهام (ألاباما) وشيكاغو ومينيابوليس وأوكلاند (كاليفورنيا).

تمت مقارنة العمر اللاجيني للمشاركين بتعرضهم للمساحات الخضراء المحيطة على مدى فترة 20 عامًا كما هو محدد من صور الأقمار الصناعية، مع الأخذ في الاعتبار قرب كل من الحدائق الرئيسية بالقرب من منزل كل شخص والنباتات المحيطة بشكل عام.

تأثير البيئة الطبيعية على الصحة

قال البروفيسور ليفانج هو، المؤلف المشارك للورقة البحثية وزميله في علم الأوبئة في جامعة نورث وسترن: “تسلط دراستنا الضوء على أن البيئة الطبيعية، مثل المساحات الخضراء، تؤثر على صحتك على المستوى الجزيئي – التغيرات في مثيلة الحمض النووي – التي يمكن اكتشافها في الدم”.

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أضاف: “لقد حقق فريق البحث لدينا على نطاق واسع في التغيرات على المستوى الجزيئي المرتبطة بالعديد من النتائج الصحية المرتبطة بالعمر، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والوظيفة الإدراكية والوفيات”.

وأوضح: “تساهم هذه الدراسة الخاصة في فهمنا لكيفية تأثير البيئة الطبيعية على هذه النتائج الصحية”.

لاحظ الباحثون أنه يبدو أن هناك اختلافات في فوائد المساحات الخضراء بناءً على عوامل ديموجرافية مثل العرق والجنس والحالة الاجتماعية والاقتصادية.

وأضافوا أن هذه الفوارق تسلط الضوء على أهمية إجراء مزيد من التحقيقات في العلاقة بين المحددات الاجتماعية للصحة والبيئة المحيطة.

يشار إلى أن الدراسة مولت من قبل المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة وجمعية القلب الأمريكية.