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عاجل.. الموارد: بدء المرحلة الثالثة بإلزام المنشآت بتوثيق 80% من عقود الموظفين عبر منصة قوى
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عاجل.. الموارد: بدء المرحلة الثالثة بإلزام المنشآت بتوثيق 80% من عقود الموظفين عبر منصة قوى

عاجل.. الموارد: بدء المرحلة الثالثة بإلزام المنشآت بتوثيق 80% من عقود الموظفين عبر منصة قوى

عاجل.. الموارد: بدء المرحلة الثالثة بإلزام المنشآت بتوثيق 80% من عقود الموظفين عبر منصة قوى
١١:٣٥:٥٦ ص، الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء المرحلة الثالثة لتوثيق العقود، وإلزام المنشآت بتوثيق 80% من عقود الموظفين عبر منصة “قوى”، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وتهدف الخدمة إلى:

-حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.

-توفير بيئة عمل تساعد على استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته.

-التحقق من التزام المنشآت بقوانين وأحكام نظام العمل.

-التأكد من صحة بيانات العقود.

-تقليل الخلافات والقضايا العمالية.

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نسب الالتزام المطلوبة

وحددت الوزارة نسب الالتزام المطلوبة بتوثيق العقود بناءً على إجمالي عدد موظفي المنشأة في كل ربع من عام 2023.

وشددت على ضرورة التزام المنشآت بنسب التوثيق المطلوبة، لتحقيق أهداف الخدمة وضمان حماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.

وأشارت الوزارة إلى أن المنشآت التي لا تلتزم بنسب التوثيق المطلوبة قد تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والتشريعات المعمول بها.

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خدمة توثيق العقود

وتتيح “خدمة توثيق العقود” لأصحاب العمل من رفع وتحديث البيانات الخاصة بعقود العاملين في القطاع الخاص من السعوديين وغير السعوديين.

كما تتيح للعاملين إمكانية التحقق من صحة بيانات عقودهم والموافقة على العقد أو رفضه أو طلب تعديله عبر حسابه في منصة “قوى”.

وفي حال موافقة الطرفين، يعتبر العقد موثقًا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعبر منصة “قوى” تسعى إلى تقديم جميع خدمات منظومة العمل بشكل رقمي والمحافظة على حقوق أصحاب العلاقة التعاقدية (صاحب العمل والموظف) وتوفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة.

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