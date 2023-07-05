تواصل – فريق التحرير:

في ظل قرب الإعلان عن الوظائف التعليمية، أعلنت مدارس القلعة الحجازية الأهلية بالمدينة المنورة عن توفر وظائف تعليمية.

وأوضح أن الوظائف متاحة في بعض التخصصات، للعام الدراسي القادم 1445هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف

1 – رائد نشاط.

2 – معلم كيمياء.

3 – معلم أحياء.

4 – معلم تربية بدنية.

5 – معلم حاسب آلي.

6 – معلم لغة فرنسية (يجيد اللغة الإنجليزية).

طريقة التقديم

– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

نصائح للخريجين قرب الإعلان عن الوظائف التعليمية

في ظل قرب الإعلان عن الوظائف التعليمية، كشف نظام نور عن نصائح مهمة وضرورية جدًا للخريجين الباحثين عن وظيفة.

نصائح الخريجين الباحثين عن عمل

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه يوجه الخريجين الباحثين عن عمل ومع قرب الإعلان عن الوظائف التعليمية، بالأتي:

1 – ضروري جدًا “تشيك” على حسابك في جدارات.

2 – التأكد من معلوماتك أنها صحيحة وبياناتك جميعها مكتملة .

3 – بالنسبة للخريجين الجدد ضروري يكون عندكم حساب في جدارات وبياناتكم مكتملة، والتأكد من صحة البيانات مهم جدًا.

مواعيد وخطوات ترقيات شاغلي الوظائف التعليمية

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التعليم، مواعيد فتح التقديم على الترقيات لشاغلي الوظائف التعليمية، لمن هم على رتبة معلم ممارس أو معلم متقدّم.

وحدّدت الوزارة، فترة التقديم على الترقيات التعليمية من 16 ربيع الأول إلى 7 ربيع الآخر 1445هـ، عبر نظام “فارس الإلكتروني”.