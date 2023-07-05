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برنامج تدريب تعاوني في الاتصالات بمكافأة شهرية.. بادر بالتقديم

برنامج تدريب تعاوني في الاتصالات بمكافأة شهرية.. بادر بالتقديم

برنامج تدريب تعاوني في الاتصالات بمكافأة شهرية.. بادر بالتقديم
١١:٤٥:٥٢ ص، الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات عن فتح باب التقديم، في برامج التدريب التعاوني للجنسين، لصيف عام (2023م) بالمسارات الإدارية والتقنية والهندسية في عدة التخصصات.

واشارت إلى أن التدريب سوف يشمل التخصصات الإدارية، والتقنية، والهندسية.

شروط البرنامج التدريبي العامة

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون المتقدم طالبًا في السنة الأخيرة أو حديث التخرج في أحد التخصصات المشار إليها أعلاه.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– خبرة أقل من عامين.

مزايا البرنامج

  1. التعرض للعمل في واحدة من كبرى شركات تقنية المعلومات والاتصالات (STC).
  2. المشاركة في تحقيق أهداف الشركة.
  3. العمل مع فريق من الخبراء المحترفين.
  4. العمل على مشاريع حقيقية وتطويرها مهنياً وفنياً.
  5. التسجيل في ورش العمل والدورات حسب الحاجة مجاناً.
  6. مكافأة شهرية تنافسية.
  7. الاستفادة من العروض والخصومات الخاصة بموظفي الشركة.

طريقة التقديم

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط التالي: إضغط هنا

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