الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
سعود الطبية تقدم 4 نصائح للتعايش مع “السيلياك”
خلال ساعات.. الدوريات الأمنية تهاجم تجار السموم وتفاجئهم في هذه المناطق
“الحياة الفطرية” يكشف عقوبة مخالفة دخول المناطق البحرية ذات الأهمية العالية
“الزكاة والضريبة” تعلن آخر موعد لتقديم المنشآت الخاضعة لإقرارات شهر يونيو
كيف تصبح ثريًا؟.. 8 خطوات أساسية لتحقيق حلمك
هل يُسمح للمواطنين بأداء العمرة من غير تصريح؟.. توضيح مهم من الحج

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

هل يُسمح للمواطنين بأداء العمرة من غير تصريح؟.. توضيح مهم من الحج

هل يُسمح للمواطنين بأداء العمرة من غير تصريح؟.. توضيح مهم من الحج

هل يُسمح للمواطنين بأداء العمرة من غير تصريح؟.. توضيح مهم من الحج
٠١:٠٠:٤١ م، الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الحج والعمرة عن شروط التصريح بأداء العمرة للمواطنين داخل المملكة.

وأضافت خدمة “العناية بالمستفيدين” عبر حسابها في موقع “تويتر” حول ما إذا كان متاحًا للمواطنين أداء العمرة في هذا الوقت بدون تصريح: “لأداء العمرة يجب إصدار التصريح من تطبيق نسك أو تطبيق توكلنا، بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا”.

اقرأ أبضًا:

بعد انتهاء موسم الحج.. توضيح مهم بخصوص تصاريح العمرة

موعد إصدار تصاريح العمرة

ومع انتهاء موسم الحج، برزت تساؤلات حول موعد إصدار تصاريح العمرة.

وأوضحت خدمة “العناية بالمستفيدين”، أن مواعيد بدء إصدار تصاريح العمرة لعام 1445هـ، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية الخاصة بوزارة الحج والعمرة.

– الموقع الإلكتروني : http://Haj.gov.sa
– حساب تويتر :
@HajMinistry

وأوقفت وزارة الحج والعمرة، بدءًا من يوم الأحد الموافق لـ15 من شهر ذي القعدة للعام الحالي (4 يونيو 2023)، إصدار تصاريح العمرة قبل موسم الحج.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية السعودية اليوم شروط أداء العمرة موعد إصدار تصاريح العمرة للعام 1444هـ وزارة الحج والعمرة

مواد ذات صلة

المزيد
«الداخلية»: استشهاد الجندي «سلطان الشراراي» في تبادل لإطلاق النار مع الحوثيين

«الداخلية»: استشهاد الجندي «سلطان الشراراي» في تبادل لإطلاق النار مع الحوثيين

٠٨:١٥ م، السبت، ٢٤ ديسمبر ٢٠١٦
250 ألف ريال فاتورة مياه لمواطنة.. والشركة: الخطأ من عندها (فيديو)

250 ألف ريال فاتورة مياه لمواطنة.. والشركة: الخطأ من عندها (فيديو)

٠٨:٥٤ ص، الخميس، ١٥ مارس ٢٠١٨
«الشورى» يصوت على «إقراض الأسر الشابة» الأسبوع المقبل

«الشورى» يصوت على «إقراض الأسر الشابة» الأسبوع المقبل

١٢:١٤ م، الخميس، ١٨ أكتوبر ٢٠١٨
بيان عاجل من سفارة المملكة لدى أوكرانيا عن قضية المواطن المحتجز

بيان عاجل من سفارة المملكة لدى أوكرانيا عن قضية المواطن المحتجز

١١:٥٦ ص، الأثنين، ٢٨ مارس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *