هل يُسمح للمواطنين بأداء العمرة من غير تصريح؟.. توضيح مهم من الحج

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الحج والعمرة عن شروط التصريح بأداء العمرة للمواطنين داخل المملكة.

وأضافت خدمة “العناية بالمستفيدين” عبر حسابها في موقع “تويتر” حول ما إذا كان متاحًا للمواطنين أداء العمرة في هذا الوقت بدون تصريح: “لأداء العمرة يجب إصدار التصريح من تطبيق نسك أو تطبيق توكلنا، بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا”.

اقرأ أبضًا:

بعد انتهاء موسم الحج.. توضيح مهم بخصوص تصاريح العمرة

موعد إصدار تصاريح العمرة

ومع انتهاء موسم الحج، برزت تساؤلات حول موعد إصدار تصاريح العمرة.

وأوضحت خدمة “العناية بالمستفيدين”، أن مواعيد بدء إصدار تصاريح العمرة لعام 1445هـ، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية الخاصة بوزارة الحج والعمرة.

– الموقع الإلكتروني : http://Haj.gov.sa

– حساب تويتر :

@HajMinistry

وأوقفت وزارة الحج والعمرة، بدءًا من يوم الأحد الموافق لـ15 من شهر ذي القعدة للعام الحالي (4 يونيو 2023)، إصدار تصاريح العمرة قبل موسم الحج.