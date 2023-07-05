7300 ﷼ راتب.. معهد الصناعات الغذائية يعلن برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف

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أعلن معهد الصناعات الغذائية فتح باب التسجيل والقبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف لحملة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.

وأوضح أن البرنامج متاح للعمل في شركة المراعي، براتب يصل (7300 ريال)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

التخصصات

1- تقنية الإنتاج الغذائي.

2- تقنيات المزارع.

3- صيانة معدات الإنتاج.

4- المحاسبة.

5- المبيعات.

6- سلاسل الإمداد.

المميزات

1- التأمين الطبي.

2- شهادة دبلوم مُعتمدة.

3- توفير سكن ومواصلات للمتدربين.

4- يشرف على التدريب نخبة من الخبراء.

5- التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية.

6- راتب من (5500 ريال إلى 7300 ريال).

7- مكافأة شهرية أثناء التدريب (3000 ريال).

الشروط

1- اجتياز الفحص الطبي.

2- لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية.

3- أن لا يكون المتقدم مسجلاً في التأمينات الاجتماعية.

4- ألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية العامة خمس سنوات.

5- حاصل على درجة اختبار القدرات العامة “قياس” بنسبة %60 فأعلى.

6- حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة %75 فأعلى “مسار علمي”.

الراتب بعد التخرج

– من 5500 ريال إلى 7300 ريال.

موعد التقديم

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 1444/12/15هـ الموافق 2023/07/03م.

طريقة التقديم

– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).