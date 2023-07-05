7 شروط لقبول الإبلاغ عن وقف مجهول.. تعرف عليها

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حددت الهيئة العامة للأوقاف 7 شروط للإبلاغ عن وقف مجهول، على أن يكون الإبلاغ مدعومًا بما يؤيد صحته من وسائل الإثبات المعتبرة.

وتهدف من مشروع قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة، وضع إطار تنظيمي، لعملية الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة ومعالجته، وإحياء الأوقاف وتحقيق غايات واقفيها.

كما تسعى الهيئة للمحافظة عليها، وتطويرها وتنميتها وتسجيلها وتوثيقها، وإنفاق ريعها في مصارفها الشرعية، إضافة إلى تشجيع العموم على الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة.

جاء ذلك على حساب العناية بالعملاء، حيث حددت الشروط التالية:

شروط الإبلاغ عن وقف مجهول

أن يكون الإبلاغ عن وقف ليس له ناظر حقيقة أو حكمًا . ألا يكون الوقف معلومًا لدى الهيئة. شريطة ألا يكون الوقف المبلغ عنه داخلا في نطاق المشار إليه في المادة الثالثة من هذه القواعد. الإبلاغ يكون مدعوما بما يؤيد صحته من وسائل الإثبات المعتبرة. يقدم الإبلاغ على الموقع الإلكتروني للهيئة. يكون الإبلاغ عن الوقف كاشفًا عن تعطل مصارفه لاندثاره أو لاختفاء وقفيته. عدم وجود دعوى قائمة بشأن النظارة أو إثبات أو الاستحقاق في الوقف لدى القضاء أو صدر فيها حكم نهائي مكتسب القطعية لم يمض عليه خمس سنوات.

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