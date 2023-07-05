7نصائح للحمل بشكل أسرع.. وخرافات لاتلتفتي إليها

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لاخلاف على أن الحمل والإنجاب مسألة قدرية بامتياز لادخل للإنسان بها، لكن الإنسان مأمور بالأخذ بالأسباب، ومن ذلك القيام ببعض الخطوات التي التي تساعد في زيادة فرص الحمل في أقرب وقت.

وقدم موقع “ويب إم دي” الطبي، سبع نصائح مدعومة من الخبراء تساعد في تحقيق الحمل على النحو التالي:

1- فحص ما قبل الحمل

قبل أي شي يجب إجراء فحص طبي. اسألي طبيبك عن فيتامينات ما قبل الولادة التي تحتوي على حمض الفوليك، والذي يساعد في الحماية من بعض العيوب الخلقية.

ويعمل حمض الفوليك خلال المراحل المبكرة من الحمل، لذلك من المهم التأكد من حصولك على ما يكفي منه حتى قبل الحمل.

تنصح باولا هيلارد، أستاذة طب التوليد وأمراض النساء بجامعة ستانفورد، قائلة: “إذا كنت تعانين من أي مشاكل طبية أساسية، فيجب أن تكوني تحت السيطرة قبل أن تصبحي حاملاً بأمان”.

2. فترة التبويض

تقول هيلارد إن الفهم الحقيقي للدورة الشهرية يساعد المرأة على معرفة الوقت الذي تكون فيه أكثر خصوبة.

فترة التبويض هي الأفضل لحدوث للحمل، إذ يعد “هذا هو الوقت المناسب للتركيز على ممارسة العلاقة”، وفق قولها.

يمكن معرفة علامات التبويض من خلال مراقبة حدوث تغيير في مخاط عنق الرحم. عادة ما يصبح رقيقًا وزلقًا. قد تشعر بعض النساء أيضًا بوخز في جانب واحد.

يمكن أن يساعد اختبار التبويض أيضًا على توقع أفضل وقت للحمل، كما يقول جيمس جولدفارب، مدير خدمة العقم في كليفلاند كلينك في كليفلاند بالولايات المتحدة.

يعتبر اليوم الأول من الدورة الشهرية هو اليوم الأول. “ابدئي الاختبار في اليوم التاسع واستمري حتى تحصلي على نتيجة إيجابية”، بحسب جوان بيسكيتيلي، أستاذة طب النساء في المركز الطبي بجامعة ديوك في دورهام بالولايات المتحدة.

وتقول إن النساء اللواتي تبلغ مدة الدورة لديهن 28 يومًا غالبًا ما يحدث التبويض لديهن في اليوم 14.

ماذا لو كنت تستخدم وسائل منع الحمل؟ هل تحتاجين إلى الانتظار بعض الوقت قبل محاولة الحمل؟

يقول جولدفارب: “منذ سنوات مضت، كانت الحكمة التقليدية هي الانتظار فترة معينة من الوقت بعد التوقف عن تحديد النسل لمحاولة الحمل ولكن هذا لم يعد صحيحًا. يمكنك البدء في محاولة الحمل مباشرة بعد التوقف عن تحديد النسل”.

الشيء الوحيد الذي يجب مراعاته هو أنه من الممكن أن تحملي قبل الدورة الشهرية، لذلك قد يكون تتبع التبويض أمرًا صعبًا، وقد يكون من الصعب تحديد موعد ولادتك. لهذا السبب، “قد تشعر بعض النساء بتحسن في الانتظار حتى مرور دورة واحدة”، كما يقول.

3. أفضل الأوضاع للحمل

تكثر المزاعم حول أفضل أوضاع الجماع التي تساعد على حدوث الحمل، لكنها مجرد خرافات. إذ لايوجد دليل علمي على ذلك.

لكن بعض الأوضاع التي تتحدى الجاذبية، مثل الجلوس أو الوقوف أثناء الجماع ، قد تثني الحيوانات المنوية عن الانتقال إلى أعلى. تقول هيلارد: “إنها مسألة جاذبية (و) لا تريد أن ينفد كل السائل المنوي – والسائل المنوي مخلوقات صغيرة سريعة”.

4. الاستلقاء في الفراش بعد الجماع

ربما سمعت عن الاستلقاء في السرير، مع رفع قدميك لأعلى بعد ممارسة العلاقة لزيادة فرصك في الحمل، لكن هذا ليس صحيحًا تمامًا.

يقول جولدفارب: “من الجيد أن تستلقي في السرير لمدة 10 إلى 15 دقيقة بعد الجماع، لكنك لست بحاجة لقدميك في الهواء. حوضك لايتحرك عندما ترفعين ساقيك في الهواء.”

وتابع: “لا تذهبي إلى الحمام خلال هذا الوقت أيضًا، إذا انتظرت 10 إلى 15 دقيقة، فإن الحيوانات المنوية التي ستدخل إلى عنق الرحم ستكون في عنق الرحم”.

5. ممارسة العلاقة يوميًا

إن ممارسة العلاقة يوميًا حتى أثناء التيويض لن يزيد بالضرورة من فرصك في الحمل.

يقول جولدفارب: “يمكن للحيوانات المنوية أن تعيش حتى 5 أيام داخل جسمك. أفضل اقتراح هو ممارسة الجنس بانتظام- سواءً خلال فترة التبويض أو خارجها”.

بالحديث عن الحيوانات المنوية، “ارتداء الملابس الضيقة يمكن أن يؤثر سلبًا على عدد الحيوانات المنوية”، كما يقول بيسيتيللي. وكذلك قضاء الوقت في حوض الاستحمام الساخن أو الجاكوزي.

والتوقف عن عادات استخدام الهاتف بالقرب من العضو التناسلي. إذ أظهرت دراسة أن الرجال الذين أبقوا هواتفهم بالقرب من خصيتيهم كانت جودة الحيوانات المنوية لديهم ضعيفة.

إلى جانب أن الرجال الذين يأكلون الكثير من أطعمة الصويا قد يكون تركيز الحيوانات المنوية لديهم أقل من الرجال الذين لا يتناولون أطعمة الصويا، وفقًا لدراسة.

6. التخلص من التوتر

التوتر يمكن أن يتداخل مع التبويض. لذلك كلما كنت أكثر استرخاء، كان ذلك أفضل!

كل ما يساعدك على التخلص من التوتر جيد، طالما أنه صحي. يقول جولدفارب: “هناك بعض الأدلة على أن الوخز بالإبر يمكن أن يساعد في تقليل التوتر وزيادة فرص الحمل”.

7. حياة صحية

ممارسة الرياضة عادة صحية – خاصة إذا كانت تساعد في الحفاظ على وزنك المثالي. لكن جولدفارب يحذر من أنه “قد يؤدي الإفراط في ممارسة الرياضة إلى عدم حدوث التبويض”.

توقف عن التدخين لزيادة فرصك في الحمل”، كما تقول هيلارد. وبغض النظر عن جميع الآثار الصحية السلبية للتدخين، فإن هذه العادة السيئة تقلل الخصوبة أيضًا.” إنها تؤثر على مستويات هرمون الاستروجين والتبويض”.

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