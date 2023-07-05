تنبيه من “قوى” حول إلغاء رخصة العمل بعد سداد الرسوم

تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أنه لا يمكن إلغاء رخصة العمل، بعد سداد الرسوم من قبل المنشأة، حتى لو لم يتم تجديد إقامة العامل.

كان ذلك ردا على رسالة مواطن وردت إلى حساب العناية بالمستفيدين، قال فيها: أنه قام بدفع رسوم رخصة العمل، ولم يتم تجديد إقامة العامل لرغبته في الانتقال لمنشأة أخرى.

وقال: هل يمكن الاستفادة أو استرجاع المبلغ المدفوع، مع العلم أنه لم يتم تجديد إقامة العامل من قبل المنشأة ، نظرا لوجود مخالفات مرورية رفض تسديدها؟

إجابات على إستفسارات أخرى من “قوى”

هل يمكنني تعديل تأشيرة عمل مؤقت؟

في حال لم تستخدم التأشيرة المصدرة بعد، يمكنك إلغاؤها وتعاد إلى رصيدك لاستخدامها مجددا.

متى يلزم الموظف بإصدار رخصة عمل؟

يجب على المشاة إصدار رخصة عمل الموظف الوافد، خلال أول 90 يوماً بعد دخوله المملكة.

هل يمكنني نقل تأشيرة العمل المؤقت إلى منشأتي الأخرى؟

لا يمكن ذلك.

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