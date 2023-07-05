الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
أعلاها 46.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بجميع المناطق
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أعلاها 46.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بجميع المناطق

أعلاها 46.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بجميع المناطق

أعلاها 46.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بجميع المناطق
١٠:٢٤:٢٥ ص، الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، أنه يتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على المشاعر المقدسة ومعظم مناطق المملكة.

* درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 46 درجة في الأحساء والصمان، و45 في الدمام وحفر الباطن والخرج والدهناء.

كما سجل 44 درجة في المدينة والعلا ووادي الدواسر وشرورة، و43 في مكة والرياض وبريدة.

كما سجل 42 درجة في عرعر وسكاكا والتنهات ورفحاء وينبع، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 28 درجة مئوية.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

أبها 19، والقريات 21 والباحة وطريف 22، والطائف 25 درجة مئوية.

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رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

رياح سطحية مغبرة على 5 مناطق

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والشرقية والرياض، ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة

فيما ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقي جازان وعسير والباحة.

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