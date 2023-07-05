خطوة بخطوة.. ماذا تفعلين عند تأخر طفلك في المشي؟

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يبدأ الطفل الزحف عادة ما بين 6 و13 شهرًا ، والمشي لأول مرة بين 8 و18 شهرًا.

ويبدأ الطفل في المشي على مراحل، على النحو التالي:

6 أشهر. يبدأ في الجلوس بمفرده.

6-9 شهور. يبدأ في الزحف.

9 أشهر. يبدأ في الوقوف مستندًا على أثاث المنزل.

9-12 شهرًا. قد يبدأ الطفل في الوقوف مستندًا والتحرك داخل الغرفة.

11-13 شهرًا. يبدأ الطفل في المشي بمفرده.

لكن يجب الوضع في الاعتبار أن كل طفل يختلف عن الآخر، وقد يبدأ المشي في وقت مبكر أو متأخر عما يعتبره الخبراء “طبيعيًا”.

ويمكن أن يكون هناك اختلاف في عملية النمو عند الأطفال، وهذا أمر طبيعي تمامًا، وفقًا للموقغ الطبي “ويب إم دي”.

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تأخر المشي

إذا كان طفلك يبلغ من العمر 18 شهرًا أو أكبر ولم يبدأ المشي بعد، أو إذا كنت قلقًا بشأن نموه، يجب استشارة طبيب الأطفال.

ويجب الانتباه لهذه العلامات التحذيرية للمشي المتأخر:

-لا يتدحرج طفلك في أي اتجاه أو يجلس بمساعدة.

-لا يستطيع طفلك الوقوف على ساقيه.

-لا يحاول طفلك جذب انتباهك من خلال أفعاله.

-لا يحاول طفلك التحدث أو الثرثرة.

-لا يظهر طفلك أي اهتمام بالألعاب.

طرق لمساعدة طفلك على بدء المشي

خطوات لمساعدة طفلك على بدء المشي

لمساعدة طفلك على بدء المشي، يمكنك تجربة النصائح التالية:

العبا سويًا:

عندما تولي عنابة واهتمامًا بطفلك، فإن هذا يمنحه الشعور بالأمان أثناء اللعب، ويعطيه ثقة أكبر.

شجعه على التحرك:

تساعد الحركة طفلك على بناء عضلاته، مما يساعده عند بدء المشي والجري.

ويمكنك القيام بذلك من خلال الركوع أمام طفلك، ومد يديك وتشجيعه على القدوم إليك.

مشايات الاطفال

لا ينصح الخبراء باستخدام مشايات الأطفال. نظرًا لأنها تسهل على طفلك التنقل، فقد لاتتطور عضلات الساقين لديه بشكل صحيح.

أيضًا، المشاية تتيح له الوصول إلى الأشياء التي لا يستطيع الوصول إليها عادةً، مثل:

– المواد الساخنة.

– السموم التي قد تكون خطيرة، مما يجعل مشايات الأطفال أقل أمانًا.

حذاء الطفل

امتنع عن شراء أحذية لطفلك، فالمشي حافي القدمين يساعده على تطوير توازن وتنسيق أفضل.

انتظر حتى يبدأ في المشي بالخارج بانتظام حتى يقوم بارتداء الأحذية.

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ماذا بعد أن يبدأ طفلك المشي؟

الخطوات الأولى لطفلك ليست سوى بداية لمرحلة جديدة ومثيرة في حياته. إليك ما يمكن أن تتوقعه لاحقًا:

14 شهرًا: في هذا العمر، من المحتمل أن يكون طفلك قادرًا على الوقوف بمفرده، والقرفصاء، والوقوف للخلف، وربما حتى المشي إلى الوراء.

15 شهرًا: سيكون طفلك جيدًا في المشي، ويستمتع بالألعاب واستكشاف أشياء جديدة.

16 شهرًا: سيبدأ طفلك في إظهار اهتمامه بصعود الدرج ونزوله، على الرغم من أنه من المحتمل أن يستمر في طلب المساعدة.

18 شهرًا: بحلول 18 شهرًا، من المحتمل أن يمشي طفلك ويستمتع بالتجول بمفرده، كما يمكن أن يستمتع بتسلق الأثاث أيضًا.