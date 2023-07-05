الاحتلال يقصف غزة.. وفلسطين تشييع شهداء جنين اليوم بمشاركة جماهيرية

تواصل – واس:

بعد عملية اقتحام مخيم جنين التي قامت بها قوات الاحتلال على مدار أيام، قصفت طائرات الاحتلال اليوم عدة مناطق في قطاع غزة.

قصف مكثف على بيت لاهيا شمال قطاع غزة

وأفادت مصادر فلسطينية أن القصف استهدف مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما استهدفت غارة ثانية منطقة البيدر إلى الغرب من مدينة غزة، مما أحدث أضراراً جسيمة في منازل وممتلكات الفلسطينيين.

شهداء وجرحى وأضرار جسيمة في البنية التحتية

وفي الضفة الغربية، انسحبت قوات الاحتلال من مدينة جنين ومخيمها، بعد يومين من العدوان الغاشم، مخلفة 12 شهيداً وعشرات الجرحى، ودماراً في عشرات المنازل، وأضراراً جسيمة في البنية التحتية.

تشييع شهداء جنين اليوم بمشاركة جماهيرية

فيما أعلنت فصائل العمل الوطني والإسلامي عن تشييع شهداء جنين في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، من أمام المستشفى الحكومي، بمشاركة جماهيرية غفيرة من أبناء شعبنا.

12 شهيدًا وأكثر من 140 إصابة

وتجدر الإشارة إلى أن عدد شهداء العدوان على جنين ومخيمها خلال اليومين الماضين وصل إلى 12 شهيدا، بينهم خمسة أطفال، وأكثر من 140 إصابة، بينها نحو 30 إصابة حرجة.

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وحسب وكالة “وفا”، فقد خلف العدوان الغاشم على مدينة ومخيم جنين، أضرارًا جسيمة بممتلكات المواطنين، وتدمير العديد من المركبات.

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كما أعاق تجريف طرق رئيسة مؤدية إلى المخيم، وأخرى فرعية في محيطه، وصول مركبات الإسعاف إلى بعض المنازل لإخلاء المصابين.

البحث عن مخلفات للاحتلال في مخيم جنين

من ناحيتها تواصل طواقم الدفاع المدني والإسعاف، البحث عن أي مخلفات للاحتلال في مخيم جنين، تخوفا من وجود أي أجسام مشبوهة أو متفجرة.