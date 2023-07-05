سبب خطير.. لهذا احذر المشي حافيًا حول حمام السباحة!

تواصل – فريق التحرير:

يُحذّر الخبراء من خطورة المشي حافي القدمين حول حمامات السباحة، لكونها تشكل أرضًا خصبة للفطريات المسببة للعدوى، والتي قد تستمر الإصابة بها لعدة أشهر.

ويتعلق الأمر بعدوى الأظافر الفطرية التي يمكن أن يصاب بها الشخص عند السير حافيًا في الأماكن الرطبة، مما يجعل الظفر هشًا وقابلًا للكسر، ويسبب التورم.

ووفقًا للعلامة التجارية للعناية بالقدم “إكسيلور”، التي أجرت استطلاعًا حول هذه العدوى في بريطانيا، فإنه يمكن أن يكون لها تأثير على الحياة اليومية للشخص، مما يتركه في حالة من الألم والحرج من ارتداء أحذية مفتوحة الأصابع.

الأعراض

وقال الصيدلاني نويل ويكس: “في معظم الحالات، تبدو التهابات الأظافر الفطرية غير صحية. وعادة ما تبدأ العدوى عند حافة الظفر، ويتغير لونها إلى الأصفر المائل إلى البياض أو البني أو الأخضر”.

اقرأ أيضًا:

السويد.. تغريم أب أجبر ابنه على تجريف الثلج «حافي القدمين»

مع ذلك، أوضحت هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا، أن التهابات الأظافر الفطرية ليست خطيرة بالضرورة، ويمكن أن تستغرق وقتًا طويلاً للعلاج.

قال الطبيب العام وخبير القدم، الدكتور جيل جنكينز: “من المعروف أن التهابات الأظافر الفطرية يصعب التخلص منها دون علاج ويمكن أن تسبب الألم والتورم والحكة”.

وأضاف: “بالنسبة للعديد من المصابين، فإن هذه الأعراض المؤلمة لها تأثير على حياتهم مما يجعل من الصعب عليهم ممارسة النشاط بشكل يومي”.

وتابع، وفقًا لصحيفة “ذا صن”: “لا تمنعك القدم المؤلمة من ممارسة الرياضة فحسب، بل إنها تجعل النوم أيضًا صعبًا في كثير من الأحيان.”

وحث الدكتور جنكينز على ضرورة الإسراع في معالجة العدوى، قائلاً: “غالبًا ما تكون معدية بشكل لايصدق، ومعدية جدًا في الواقع، حتى إن لمس القدمين، ثم لمس أجزاء أخرى من الجسم، يمكن أن يتسبب في انتشار الفطريات”.

عدوى الأظافر الفطرية

قال الصيدلاني نويل ويكس إن الفطر سينمو تحت الظفر أو داخله أثناء نموه، “مما يتسبب في زيادة سماكة صفيحة الظفر وانهيارها”.

وأوضح أن “هذا يمكن أن يتسبب في بعض الأحيان في انفصال الظفر جزئيًا ، أو في بعض الأحيان ، نزعه تمامًا”.

لكنه شدد على ضرورة تنفيذ العلاج مبكرًا لتجنب هذا المستوى من تطور الفطريات.

وحذر نويل من أنه “إذا لم يتم علاج هذه الالتهابات يمكن أن تؤدي إلى مزيد من المضاعفات؛ مثل فقدان الأظافر الدائم وعودة العدوى، وحتى في الحالات القصوى انتشار العدوى إلى مناطق أخرى من الجسم أو حتى مجرى الدم”.

وأضاف: “إذا لم يتم تناول فطريات الأظافر فيمكن في الواقع أن تستمر لسنوات”.

وأشار الصيدلي إلى أن مرضى السكري يحتاجون إلى توخي الحذر بشكل خاص من التهابات الأظافر ، حيث يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية أكثر خطورة مثل تقرحات القدم.

وعلاوة على تغير لون الأظافر وتقشرها، طالب الدكتور جينكينز بالبحث عن تغيرات في بشرتك، مثل التصلب والحكة والتقشر.

وقد يستغرق العلاج ما بين ثلاثة إلى 12 شهرًا حتى تلتئم العدوى تمامًا.

لعلاج عدوى الأظافر الفطرية، قم أولاً بتنظيف الظفر وإزالة أي طلاء أظافر.

قم بتغطية الظفر والجانب السفلي من حافة الظفر بمحلول العلاج الخاص بك واتركه يجف قبل إعادة ارتداء الجوارب أو الحذاء.

ضع المحلول على المنطقة المصابة مرتين يوميًا وللحصول على أفضل النتائج، عالج المنطقة المصابة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

من الأفضل الاستمرار في مسار العلاج حتى يتعافى الظفر تمامًا.

اقرأ أيضًا:

تمشي «حافية» لمدة 3 سنوات.. والسبب مفاجأة

كيف أتجنب عدوى الأظافر الفطرية؟

نصحت “إكسيلور” أن تستخدم فرشاة أظافر للحفاظ على نظافة قمم الأظافر – وكذلك تحت الأظافر – وتأكد من تقليمها بانتظام والحفاظ عليها نظيفة وناعمة.

يجب أن تضع في اعتبارك أيضًا أن المناطق العامة مثل حمامات السباحة وغرف تغيير الملابس في صالة الألعاب الرياضية هي بؤر للفطريات، مما يعرض قدميك لخطر الإصابة.

قدم الدكتور جنكينز النصائح التالية:

-حافظ على نظافة الأظافر وتقليمها بانتظام.

-تجنب ارتداء الأحذية التي تجعل قدمك تتعرق.

-لا تشارك المناشف أو الفانيلات أو بياضات السرير أو الجوارب أو الأحذية مع أشخاص آخرين.

-تجنب ارتداء الأظافر الاصطناعية.

-بدلًا من المشي حافي القدمين، ارتدِ شبشب في الأماكن العامة مثل حمام السباحة أو الساونا.

كيف أحافظ على صحة قدمي في الصيف؟

نصح نويل بالآتي:

-حافظ على نظافة قدمك بغسلها مرة واحدة يوميًا ولا تنس تجفيفها بين أصابع القدم لتجنب الإصابة بقدم الرياضي.

-ارتدِ جوارب مصنوعة من القطن بنسبة 70 في المائة على الأقل حتى تتمكن قدميك من التنفس وتجنب الجوارب أو الجوارب المصنوعة من النايلون.