خدمة اليوم.. 4 خطوات للتسجيل في بوابة القبول الموحد لبرنامج الكليات العالمية

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الأربعاء، خطوات للتسجيل في بوابة القبول الموحد لبرنامج الكليات العالمية.

وأوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، خدمة إلكترونية تتيح للطلاب التسجيل في بوابة القبول الموحد لبرنامج الكليات العالمية.

اقرأ أيضًا:

خدمة اليوم.. 3 خطوات لإصدار شهادة بمقدار المعاش

الخطوات

1 – قدّم على رابط خدمة القبول في بوابة الكليات العالمية.

2 – اختر الكلية المراد التقديم عليها.

3 – في حاله عدم سحب بيانات المتقدم من خلال الربط مع وزارة التعليم والداخلية والقياس بشكل آلي، يتم رفع الوثائق المطلوبة “الهوية والوطنية وشهادة الثانوية ونتيجة القياس”.

4 – تصل رسالة قبول للمتقدم بعد موافقة الكلية، ويتم تحديد موعد لإكمال إجراءات القبول والمقابلة.

اقرأ أيضًا:

خدمة اليوم.. خطوات طلب رصيد تأشيرات للتوسع في نشاط الاستقدام

المستندات المطلوبة

أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.

أن يكون المتقدم خريج مرحلة الثانوية العامة خلال الخمس سنوات الماضية.

إكمال المتقدم لاختبار القدرات العامة الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم.

إكمال المتقدم الاختبار التحصيلي الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي.

اقرأ أيضًا:

خدمة اليوم.. 10 خطوات لتقديم طلب تسجيل الإفراغ العقاري الإلكتروني

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 3:00 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 011-2896664″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضًا:

خدمة اليوم.. 5 خطوات لتقديم الإقرارات المتعلقة بالزكاة وسداد المدفوعات