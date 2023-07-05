الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
الأمن العام: 10 خطوات لحجز موعد ترخيص السلاح عبر “أبشر”
توضيح جديد حول شروط ضم مدد الاشتراك في التأمينات
سبب خطير.. لهذا احذر المشي حافيًا حول حمام السباحة!
خدمة اليوم.. 4 خطوات للتسجيل في بوابة القبول الموحد لبرنامج الكليات العالمية
10أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. تأشيرات العمرة والقرآن في أعماق المحيط ورفع الأذان بالسويد
من الترخيص إلى الإلغاء.. تفاصيل مشروع لائحة جمع التبرعات لإنشاء الأوقاف

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

الأمن العام: 10 خطوات لحجز موعد ترخيص السلاح عبر “أبشر”

الأمن العام: 10 خطوات لحجز موعد ترخيص السلاح عبر “أبشر”

الأمن العام: 10 خطوات لحجز موعد ترخيص السلاح عبر “أبشر”
٠٩:٥٧:٣٦ ص، الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل ـ فريق التحرير:

كشف الأمن العام عن تفاصيل خطوات، حجز موعد لترخيص سلاح، من خلال منصة أبشر، قبل نهاية مهلة السماح .

جاء ذلك من خلال نشر “إنفوجرافيك”، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يبين الخطوات التي يجب اتباعها لحجز الموعد وكانت كالآتي:

الخطوات اللازمة للحصول على موعد

  1. تبدأ الخطوات بالدخول إلى أبشر أفراد.
  2. ثم مواعيد.
  3. واختيار الأسلحة والمتفجرات.
  4. الانتقال لخدمة المواعيد.
  5. حجز موعد جديد.
  6. اختيار الخدمة.
  7. والمنطقة، والفرع.
  8. تحديد الموعد.
  9. تأكيد الحجز.
  10. الحصول على تذكرة الموعد.

العقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت عن تمديد مهلة السماح بترخيص، ما لدى المواطنين من أسلحة وذخائر غير نظامية، وتعليق إجراءات المساءلة النظامية.

وأشارت إلي العقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر، التي تشمل الغرامات المالية، والسجن والحرمان من الترخيص للمخالفين، وذلك حتى 30/ 12/ 1444هــ.

وأهابت الوزارة بعموم المواطنين للمبادرة بالإبلاغ عما لديهم من أسلحة وذخيرة غير مرخصة، وفقًا لنظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 45) وتاريخ 25/ 7/ 1426هــ، ولائحته التنفيذية.

كما دعت الوزراة الى الابلاغ عن الأسلحة التي آلت إليهم بالإرث أو الوصية، وتسليمها طواعية، أو تصحيح وضعها في أقرب مركز شرطة قبل نهاية المهلة.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. وظائف بوزارة الداخلية لحملة الدبلوم فأعلى

الكلمات الدلالية:
ابشر الاسلحة الغير نظامية الامن العام تراخيص الاسلحة مهلة ترخيص الاسلحة

مواد ذات صلة

المزيد
بالأسماء.. «خادم الحرمين» يُقر 3 تكليفات بإمامة «التراويح» بالحرمين

بالأسماء.. «خادم الحرمين» يُقر 3 تكليفات بإمامة «التراويح» بالحرمين

٠٣:٣٧ م، السبت، ٢٠ أبريل ٢٠١٩
أهم 10.. انتفاضة عربية لدعم المملكة في قرارات أوبك+ وتوضيح هام من حساب المواطن

أهم 10.. انتفاضة عربية لدعم المملكة في قرارات أوبك+ وتوضيح هام من حساب المواطن

١٠:٢١ م، الأثنين، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
الصندوق العقاري: رهن العقار يتيح تمويلًا بـ85% من قيمته

الصندوق العقاري: رهن العقار يتيح تمويلًا بـ85% من قيمته

١٢:٥٥ م، السبت، ١١ نوفمبر ٢٠١٧
لحمايتهم من الأمطار.. توزيع المظلات على المعتمرين والعاملين بالمسجد الحرام

لحمايتهم من الأمطار.. توزيع المظلات على المعتمرين والعاملين بالمسجد الحرام

٠٦:٢٥ م، الأثنين، ٠٢ يناير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *