الأمن العام: 10 خطوات لحجز موعد ترخيص السلاح عبر “أبشر”

تواصل ـ فريق التحرير:

كشف الأمن العام عن تفاصيل خطوات، حجز موعد لترخيص سلاح، من خلال منصة أبشر، قبل نهاية مهلة السماح .

جاء ذلك من خلال نشر “إنفوجرافيك”، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يبين الخطوات التي يجب اتباعها لحجز الموعد وكانت كالآتي:

الخطوات اللازمة للحصول على موعد

تبدأ الخطوات بالدخول إلى أبشر أفراد. ثم مواعيد. واختيار الأسلحة والمتفجرات. الانتقال لخدمة المواعيد. حجز موعد جديد. اختيار الخدمة. والمنطقة، والفرع. تحديد الموعد. تأكيد الحجز. الحصول على تذكرة الموعد.

العقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت عن تمديد مهلة السماح بترخيص، ما لدى المواطنين من أسلحة وذخائر غير نظامية، وتعليق إجراءات المساءلة النظامية.

وأشارت إلي العقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر، التي تشمل الغرامات المالية، والسجن والحرمان من الترخيص للمخالفين، وذلك حتى 30/ 12/ 1444هــ.

وأهابت الوزارة بعموم المواطنين للمبادرة بالإبلاغ عما لديهم من أسلحة وذخيرة غير مرخصة، وفقًا لنظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 45) وتاريخ 25/ 7/ 1426هــ، ولائحته التنفيذية.

كما دعت الوزراة الى الابلاغ عن الأسلحة التي آلت إليهم بالإرث أو الوصية، وتسليمها طواعية، أو تصحيح وضعها في أقرب مركز شرطة قبل نهاية المهلة.

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