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شرط إلزامي من حساب المواطن عند التسجيل في التأمينات

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شرط إلزامي من حساب المواطن عند التسجيل في التأمينات

شرط إلزامي من حساب المواطن عند التسجيل في التأمينات

شرط إلزامي من حساب المواطن عند التسجيل في التأمينات
١١:٠١:٢٤ ص، الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير: 

كشف حساب المواطن عن شرط أساس عند التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين حول ما إذا كان التسجيل في التأمينات يؤدي إلى انقطاع دعم حساب المواطن؟.

وقالت “خدمة المستفيدين” عبر حسابها في موقع “تويتر”: “في حال كان الاسم مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل”.

وأضافت: “وسيتم دراسة استحقاقك مرة أخرى، وفي حال كنت مستحق سيتم صرف الدعم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (اضغط هنا).

تسجيل موظفي القطاع الخاص 

وأتاح حساب المواطن، لموظفي القطاع الخاص التسجيل في برنامج الدعم، على أن تطبق الشروط عليهم.

وقالت “خدمة المستفيدين” ردًا على استفسار من أحد موظفي القطاع الخاص حول إمكانية التسجيل: “بإمكانك التسجيل، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم”.

وأضافت: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦(اضغط هنا).

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حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.

2 – المواطن غير المتزوج.

3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.

4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.

6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

8 – زوجة المواطن السعودي.

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.

– معلومات عن العمل والراتب.

– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.

– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.

– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

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خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

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