10أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. تأشيرات العمرة والقرآن في أعماق المحيط ورفع الأذان بالسويد

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:

أصدرت وزارة الحج والعمرة أمس التأشيرات الإلكترونية للعمرة، ضمن جهودها في تمكين المزيد من المسلمين للقدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة والزيارة.

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة برفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية، إلى مستوى السفراء.

حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من تساقط أمطار مع رياح قوية وأجواء حارة جدًا على عدد من مناطق المملكة.

كشف مطار الملك عبد العزيز الدولي عن قائمة المواد الخطرة والمحظورة التي يحظر نقلها أثناء السفر.

حذرت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، جميع العملاء، من التعامل مع أي جهة وهمية تستخدم هوية مساند.

اعترف جيش الاحتلال بمقتل أحد جنوده في الاشتباكات في مدينة جنين الفلسطينية.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قيل إنه للغواص والمصور الجنوب إفريقي lan Haggerte، والذي نشره على حسابه عبر تيك تك، يظهر اكتشافه مصحف على عمق 18 متر في المحيط الهندي .

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب خليجي يرفع الأذان من على جسر زعموا أنه في السويد، بعد واقعة حرق وإهانة نسخة من المصحف الشريف.

نشر حساب أسطول البحرية الأمريكية تغريدة بمناسبة يوم الاستقلال الأمريكي 4 يوليو (أعظم يوم لدى مواطني الولايات المتحدة).

يشكو كثير من الناس من

تعب متلازم، وكسل في الحركة، وتسويف في إنجاز المهمات والمسؤوليات، غير عابئين بتغيير الوضع القائم إلى الأفضل والأحسن.

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