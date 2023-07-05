10أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. تأشيرات العمرة والقرآن في أعماق المحيط ورفع الأذان بالسويد
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:
الحج تبدأ إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة.. إليك مميزات منصة نسك
أصدرت وزارة الحج والعمرة أمس التأشيرات الإلكترونية للعمرة، ضمن جهودها في تمكين المزيد من المسلمين للقدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة والزيارة.
المملكة ترحب برفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء
أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة برفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية، إلى مستوى السفراء.
خبير طقس يُحذر من أمطار ورياح وأجواء حارة جدًا على هذه المناطق
حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من تساقط أمطار مع رياح قوية وأجواء حارة جدًا على عدد من مناطق المملكة.
توضيح مهم من مطار الملك عبد العزيز الدولي بشأن المواد الخطرة والمحظورة
كشف مطار الملك عبد العزيز الدولي عن قائمة المواد الخطرة والمحظورة التي يحظر نقلها أثناء السفر.
تحذير من منصة مساند لجميع العملاء
حذرت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، جميع العملاء، من التعامل مع أي جهة وهمية تستخدم هوية مساند.
بعد انسحابه منكسرًا.. جيش الاحتلال يعترف بمقتل أحد جنوده في أحداث جنين
اعترف جيش الاحتلال بمقتل أحد جنوده في الاشتباكات في مدينة جنين الفلسطينية.
غواص يعثر على نسخة من القرآن في أعماق المحيط الهندي.. شاهد المفاجأة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قيل إنه للغواص والمصور الجنوب إفريقي lan Haggerte، والذي نشره على حسابه عبر تيك تك، يظهر اكتشافه مصحف على عمق 18 متر في المحيط الهندي .
حقيقة فيديو رفع أول أذان في السويد عقب واقعة حرق المصحف الشريف
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب خليجي يرفع الأذان من على جسر زعموا أنه في السويد، بعد واقعة حرق وإهانة نسخة من المصحف الشريف.
بعد واقعة البيت الأبيض.. فضيحة جديدة بالأسطول الأمريكي
نشر حساب أسطول البحرية الأمريكية تغريدة بمناسبة يوم الاستقلال الأمريكي 4 يوليو (أعظم يوم لدى مواطني الولايات المتحدة).
هل تشكو من تعب دائم؟.. 5 خطوات بسيطة تمنحك طاقةً وحياةً أفضل
يشكو كثير من الناس من
تعب متلازم، وكسل في الحركة، وتسويف في إنجاز المهمات والمسؤوليات، غير عابئين بتغيير الوضع القائم إلى الأفضل والأحسن.
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