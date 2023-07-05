قدوة من لا قدوة له.. احذروا خطورة مشاهير “العبث” على الأطفال والشباب

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قال الكاتب فراس طرابلسي إنه من مساوئ قنوات التواصل الاجتماعي وسلبياتها، ما أفرزته من مشاهير “العبث” الذين أصبحوا قدوة يتوق النشء للوصول لمصافها.

المشاهير الجدد.. قدوة من لا قدوة له

وفي مقال له بصحيـفة الـجزيرة وتحت عنوان “المشاهير الجدد.. قدوة من لا قدوة له”، أوضح أن الخلل هنا يكمن عندما يكون القدوة خاليًا من مبادئ القدوة وأركانها ومعاييرها.

وأضاف أنه في زمن ليس ببعيد كان هناك توافق أن من يُقتدى به يكون هناك توازن بين جمال شخصيته ومظهره وما بين خلقه وتصرفاته.

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وأكد أن الأخلاق لا تجزأ ولا يمكن أن يكون هناك شخص غير منضبط في جوانب، ومتلبس برداء الحمل والملائكية في شق آخر يظهره في مواقف معينة.

وحذر من أن الأمر المثير للحزن هو عندما ترى كثيرين يصرحون بأمانيهم بأن يكونوا مثل “فلان المشهور”.

وعندما تسأله لماذا تتمنى ذلك، يقول بلا تفكير لشهرته وكثرة متابعيه ولما لديه من أموال.

الكارثة تحدث عندما ينفصل الكم عن الكيف

وحذر من انفصال الكم عن الكيف، فكم المتابعين إن لم يكن لفائدة وخير وكانت مقصورة على التباهي بطريقة مليئة بمحاذير يرفضها العرف ويلفظها من قبله الشرع.

وبين أنه ليس ضد الشهرة التي تفيد صاحبها ومتابعيه وتجر تبعاتها المحمودة للمشهور لقيمة محتواه الإيجابية.

ضرورة وضع الميزان الحقيقي لتقييم الغير

وطالب بضرورة وضع الميزان الحقيقي لتقييم الغير لدى الأبناء ويكون طموحهم واقتداؤهم متوازيًا مع سمو الغاية ونبل الوسيلة ومشروعيتها.

وأشار إلى أنه لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيم فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه.