لطلاب الثانوية.. مواعيد وشروط القبول في 15 جامعة وكلية

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أعلنت العديد من الجامعات والمعاهد والكليات عن فتح باب القبول لطلبة الثانوية العامة، وفقًا للشروط التي تحددها كل جامعة وكلية.

جامعة نجران

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران مواعيد القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي القادم 1445هـ، لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم.

وأضافت أن القبول سيكون على مرحلتين حيث تبدأ المرحلة الأولى يوم الأحد 28 ذي الحجة وتستمر إلى يوم السبت 4 محرم 1445.

بينما تنطلق المرحلة الثانية للقبول الاحتياطي للفصلين حسب المقاعد المتاحة يوم الثلاثاء 14 محرم، وتستمر حتى يوم الأحد 19 محرم من نفس الشهر.

للاطلاع على التفاصيل عبر البوابة الإلكترونية (هنا)

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جامعة الباحة

أعلنت جامعة الباحة عن مواعيد استقبال طلبات القبول للعام الجامعي 1445 هـ في مختلف كليات الجامعة وأقسامها.

وأوضحت الجامعة أن استقبال الطلبات سيبدأ يوم الثلاثاء 23 / 12 / 1444هـ وذلك عبر بوابة القبول، ويستمر لمدة أسبوع.

فيما ستعلن نتائج ترشيح الدفعة الأولى يوم الأحد 5 / 1 / 1445هـ، مبينة أن شروط وضوابط القبول والبرامج المتاحة ستعلن وقت فتح بوابة القبول.

جامعة طيبة

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، موعد فتح باب الترشيح للقبول على برامج مرحلة البكالوريوس والكلية التطبيقية في الجامعة و فروعها للعام الجامعي 1445هـ.

وأوضحت أن التقديم يكون عبر موقع الجامعة اعتبارًا من يوم الأحد 17 / 12 / 1444هـ، حتى يوم الاثنين 29 / 12 /1444هـ.

وأشارت إلى أنه سيتم استقبال طلبات الراغبين بالالتحاق بالجامعة عبر نظام القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات وسيكون القبول لهذا العام موحدًا في الجامعة وفروعها.

للاطلاع على البرامج المتاحة وشروط الترشيح للقبول والإجراءات المتبعة والمواعيد المهمة من خلال دليل الالتحاق على موقع الجامعة الإلكتروني.

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام

أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام باب التقديم في السابع من محرم المقبل لعام 1445هـ، وللتعرف على شروط الالتحاق (هنا).

جامعة الملك فيصل بالأحساء

أعلنت جامعة الملك فيصل بالأحساء فتح باب القبول بتاريخ 21 ذو الحجة الجاري لعام 1444هـ، وفقًا للشروط التالية (هنا).

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، فتح باب القبول بدءًا من 4 من ذي الحجة لعام 1444هـ، وحتى 18 من الشهر نفسه.

للاطلاع على شروط التقديم (هنا).

الكليات العسكرية

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين في وزارة الدفاع، فتح باب التسجيل والقبول في الكليات العسكرية لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق بالخدمة العسكرية.

وكشفت أن التقديم سيكون اعتبارا من 7 ذي الحجة الجاري من خلال الرابط التالي (هنا).

بخصوص حملة الثانوية:

– التفاصيل في الرابط التالي (هنا).

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (هنا)

جامعة الملك عبد العزيز

أعلنت جامعة الملك عبد العزيز، عن موعد فتح باب القبول لبرامج الدبلوم والبكالوريوس للعام 1445هـ.

وستكون بداية القبول في 1444/12/21 هـ الموافق 9/ 7/ 2023، ونهاية التقديم 1445/1/1 هـ الموافق 19/ 7/ 2023م.

كلية الأمير سلطان العسكرية

وأعلنت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني عن موعد فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس لعام 1445هـ، ابتدًاء من 21 إلى 25 ذي الحجة 1444هـ.

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‏جامعة القصيم

أعلنت جامعة القصيم عن موعد فتح التقديم على درجتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1445هـ.

وستكون بداية التقديم يوم الأحد 28 / 12 / 1444هـ ‏الموافق 16 / 7 / 2023م ونهاية التقديم الخميس 2 / 1 / 1445هـ ‏الموافق 20 / 7 / 2023م.

وذلك من خلال موقع الجامعة الرسمي، علمًا بأن الجدول الزمني لأعمال القبول، والشروط والتخصصات المتاحة سوف تعلن لاحقًا.

جامعة جازان

وأعلنت جامعة جازان عن موعد تقديم طلب القبول لخريجي الثانوية العامة في برامج البكالوريوس والدبلومات للعام الجامعي 1445هـ.

إذ سيبدأ القبول بتاريخ 28 / 12 / 1445هـ الموافق 16 / 7 / 2023م

جامعة أم القرى

أعلنت جامعة أم القرى، عن موعد فتح باب القبول لمرحلة الدبلوم والبكالوريوس وبرامج السنة التأهيلية للعام 1445هـ.

وسيبدأ القبول في يوم 21/ 12/ 1445هـ الموافق 9/ 7/ 1445هـ وينتهي 27/ 12/ 1445هـ الموافق 15/ 7/ 2023.

جامعة جدة

أعلنت جامعة جدة ممثلة في عمادة القبول والتسجيل عن مواعيد القبول الإلكتروني لبرامج البكالوريوس والدبلوم الانتظام للعام 1445هـ..

اعتبارًا من الأحد 21 ذي الحجة 1444هـ إلى الإثنين 29 ذي الحجة 1444هـ من خلال بوابة القبول.

جامعة الملك خالد

أعلنت جامعة الملك خالد، مواعيد التسجيل في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم.

وتبدأ الجامعة في استقبال طلبات التسجيل في الفترة من 15- 1 – 1445 إلى 11 – 1 – 1445 هـ.

كلية الحرم المكي

أعلنت كلية الحرم المكي الشريف عن فتح باب القبول للطلاب والطالبات للعام الدراسي 1445هـ، في العديد من أقسامها العلمية.

وأوضحت الكلية أن إجراءات التسجيل تتم إلكترونيًا عبر الرابط المخصص للتسجيل، وذلك اعتبارًا من 27 / 11 / 1444هـ وحتى يوم الاثنين 15 / 12 / 1444هـ.