توضيح جديد حول شروط ضم مدد الاشتراك في التأمينات

تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات جواز ضم المدد المسجلة في نظام التأمينات، وذلك من خلال تقديم طلب ضم على موقع المؤسسة الإلكتروني.

جاء ذلك في حساب العناية بالعملاء، ردًا على مواطن يقول إنه انتقل من خاص إلى حكومي، ويريد التعرف على الخطوات المطلوبة لضم الممد الخاصة به.

ووجهت التأمينات بضرورة الاطلاع على نموذج عمليات تبادل المنافع، للتعرف على الإجراءات، والمستندات المطلوبة لضم الخدمة:

شروط ضم مدد الاشتراك وفق نظام تبادل المنافع

1 – أن يتقدم المشترط بطلبه قبل انتهاء خدمته، في النظام الأخير المشار إليه.

2 – ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة.

3 – ألا يزيد عمر المشترك عن 59 عامًا.

4 – ألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأةً أو معاشًا.

5 – ألا يكون المعاش في النظام السابق قد استحق بسبب العجز.

6 – ألا تكون مدد الاشتراك المخصومة، مددًا مكملة لاستحقاق المعاش، قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام،

ولا يسري هذا الشرط في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة أو التخصيص أو التحول.

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