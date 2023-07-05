الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
تنبيه من “قوى” حول إلغاء رخصة العمل بعد سداد الرسوم
أعلاها 46.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بجميع المناطق
رسميًا.. حساب المواطن يُحدد موعد إيداع دفعة يوليو
خطوة بخطوة.. ماذا تفعلين عند تأخر طفلك في المشي؟
الاحتلال يقصف غزة.. وفلسطين تشييع شهداء جنين اليوم بمشاركة جماهيرية
الأمن العام: 10 خطوات لحجز موعد ترخيص السلاح عبر “أبشر”

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

توضيح جديد حول شروط ضم مدد الاشتراك في التأمينات

توضيح جديد حول شروط ضم مدد الاشتراك في التأمينات

توضيح جديد حول شروط ضم مدد الاشتراك في التأمينات
٠٩:٤٧:٢٨ ص، الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات جواز ضم المدد المسجلة في نظام التأمينات، وذلك من خلال تقديم طلب ضم على موقع المؤسسة الإلكتروني.

جاء ذلك في حساب العناية بالعملاء، ردًا على مواطن يقول إنه انتقل من خاص إلى حكومي، ويريد التعرف على الخطوات المطلوبة لضم الممد الخاصة به.

ووجهت التأمينات بضرورة الاطلاع على نموذج عمليات تبادل المنافع، للتعرف على الإجراءات، والمستندات المطلوبة لضم الخدمة:

شروط ضم مدد الاشتراك وفق نظام تبادل المنافع

1 – أن يتقدم المشترط بطلبه قبل انتهاء خدمته، في النظام الأخير المشار إليه.

2 – ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة.

3 – ألا يزيد عمر المشترك عن 59 عامًا.

4 – ألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأةً أو معاشًا.

5 – ألا يكون المعاش في النظام السابق قد استحق بسبب العجز.

6 – ألا تكون مدد الاشتراك المخصومة، مددًا مكملة لاستحقاق المعاش، قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام،

ولا يسري هذا الشرط في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة أو التخصيص أو التحول.

اقرأ أيضًا:

قرّر عدم السداد.. توضيح مهم من التأمينات الاجتماعية لمن تأخر عن دفع المستحقات

الكلمات الدلالية:
التأمينات التأمينات الاجتماعية العناية بالعملاء حساب مواطن ممد الاشتراك

مواد ذات صلة

المزيد
«وزير التعليم» يوجه رسالة لـ10 آلاف معلم ومعلمة جُدد.. هذا ما قاله

«وزير التعليم» يوجه رسالة لـ10 آلاف معلم ومعلمة جُدد.. هذا ما قاله

٠٢:٠٨ م، السبت، ٢٤ أغسطس ٢٠١٩
الرئيس التنفيذي لـ«رؤى المدينة»: المشروع سيوفر 93 ألف وظيفة ويضيف 140 مليار ريال للناتج المحلي

الرئيس التنفيذي لـ«رؤى المدينة»: المشروع سيوفر 93 ألف وظيفة ويضيف 140 مليار ريال للناتج المحلي

٠٢:٣٧ ص، الخميس، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
بعد العلا وينبع.. تعليم تبوك يقرر تعليق الدراسة اليوم وتحويلها عبر منصة “مدرستي”

بعد العلا وينبع.. تعليم تبوك يقرر تعليق الدراسة اليوم وتحويلها عبر منصة “مدرستي”

٠٤:٣٤ ص، الثلاثاء، ٣١ يناير ٢٠٢٣
وزير خارجية بريطانيا: السعودية أنقذت بلادنا

وزير خارجية بريطانيا: السعودية أنقذت بلادنا

١٠:٢٤ م، الأربعاء، ٢٢ أغسطس ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *