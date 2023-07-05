بالفيديو.. “الخثلان” يكشف عن أعظم عطاء يعطيه الله للمسلم

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان عن أعظم عطاء يعطيه الله عز وجل، لعبده المسلم.

أعظم عطاء يعطيه الله سبحانه وتعالى للمسلم

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن الصبر هو أعظم عطاء يعطيه الله سبحانه وتعالى للمسلم، لقول النبي: ” ما أعطي أحد عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر”.

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الصبر ضروري لكل مسلم

وأكد أن الصبر ضروري لكل مسلم، فهو يصبر أولًا على طاعة الله تعالى، ويصبر عن معصية الله، ثم يصبر على أقدار الله المؤلمة.

معنى الصبر

وبين أن معنى الصبر، هو الحبس، أن يحبس العبد نفسه عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عن الأفعال المحرمة.

وأشار إلى أن المسلم الذي أعطاه الله الصبر، يصبر نفسه على طاعة الله وأداء الواجبات والطاعات، ويصبر عن كل ما حرم الله عز وجل من المعاصي.

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