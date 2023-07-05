اكتشف أسرار الجوع في العلاج والشفاء

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أكدت دراسة جديدة، أجراها باحثون بجامعة كولومبيا البريطانية، أن تجويع البكتيريا المعوية، المسببة لمجموعة من الأمراض المزمنة، يعالج عدة أمراض معدية.

واكتشفت الدراسة أن حمض السياليك السكري الذي يشكل جزءًا من طبقة المخاط المعوية الواقية، يغذي البكتيريا المسببة للأمراض في الأمعاء.

وتعالج فكرة تجويع البكتيريا أمرض التهاب الأمعاء، ومرض الاضطرابات الهضمية، ومتلازمة القولون العصبي، ومتلازمة الأمعاء القصيرة.

علاج الأمراض الالتهابية لدى الأطفال

يقول بروس فالانس، الأستاذ في جامعة كولومبيا البريطانية، والباحث الرئيس بالدراسة، في المستقبل، يمكننا استهداف هذا السكر، للوقاية من مرض مهم سريريًا.

أما فيما يتعلق بالأطفال، فتتزايد الأمراض الالتهابية لديهم، بسبب أن جهاز المناعة غير ناضج، يكون الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الأمعاء البكتيرية.

وقد اكتشف الفريق البحثي أن البكتيريا لها جينات تشارك في استهلاك حمض «السياليك» السكري، وعندما تتم إزالة هذه الجينات، يضعف نمو البكتيريا.

حمض السياليك نقطة ضعف البكتيريا

كما كشفت التحقيقات الإضافية، أن العناصر الغذائية المحددة، مثل حمض (السياليك) بمثابة نقطة الضعف التي يمكن استهدافها لإزالة البكتيريا الخطرة من الأمعاء، عن طريق تجويعها.

في الوقت الذي تسعى فيه الفرق البحثية للعثور على مضاد حيوي جديد، بتقنيات «النانو»، فإن الحل المقترح في الدراسة يمثل طريقاً ثالثا لحل المشكلة.

وتتسبب البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية فيما يقرب من 1.3 مليون حالة وفاة سنوياً في جميع أنحاء العالم، وفق إحصاءات منظمة الصحة العالمية.

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