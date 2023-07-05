300 ألف ريال دعم.. المعهد الملكي الصناعي الثانوي بالرياض يفتح التقديم للخريجين

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أعلن المعهد الملكي الصناعي الثانوي بالرياض عن فتح باب القبول للفصل التدريبي الأول للعام 1445هـ لحملة الكفاءة المتوسطة فأعلى.

ويشمل البرنامج إمكانية التوظيف والمساعدة في البحث عن وظيفة بعد التخرج، ومكافآت شهرية وتخصص مثل الإنتاج الإعلامي وكذلك الحاسب وتقنية المعلومات.

شروط القبول

1 – متفرغ للتدريب.

2 – لائق طبياً للتخصص المتقدم له.

3 – أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.

4 – لديه شهادة الكفاءة المتوسطة كحد أدنى.

5 – ألا يقل عمر المتقدم للدبلوم عن 15 سنة.

6 – ألا يقل عمر المتقدم للبرامج التدريبية الصباحية عن 16 سنة.

المميزات

1 – القبول كل فصل تدريبي.

2 – التدريب بنظام المقررات.

3 – مكافأة شهرية مقدارها (800) ريال للمتدرب المنتظم.

4 – أولوية القبول في الكلية التقنية وكلية الاتصالات والمعلومات.

5 – دبلوم صناعي (يعادل الثانوية) معتمد من وزارة الموارد البشرية.

6 – مكافأة المؤسسة للتفوق العلمي الأصلية ومقدارها (1000) ريال.

7 – مكافأة المؤسسة للتفوق العلمي للخريج ومقدارها (2000) ريال.

8 – تقديم خدمات صحية أثناء القبول وخلال تواجد المتدرب داخل المعهد.

9 – المساعدة في البحث عن وظيفة بعد التخرج من خلال مكتب التنسيق الوظيفي بالمعهد.

10 – إمكانية الحصول على دعم تمويلي بعد التخرج يصل إلى (300 ألف) ريال وفق الآلية المتبعة من معهد ريادة الوطنية.

الوثائق المطلوبة

1 – ملف علاقي.

2 – أصل المؤهل مع صورتين.

3 – صورة شخصية ملونة حديثة مقاس 4 في 6.

4 – صورتين من بطاقة الهوية الوطنية أو هوية المقيم سارية المفعول مع الأصل للمطابقة.

طريقة التقديم

– القبول الإلكتروني: عبر بوابة القبول الموحد بالمؤسسة (قبولي): اضغط هنا من الاثنين 1444/12/22هـ إلى الخميس 144/12/25هـ.

– القبول المباشر: عن طريق مراجعة شؤون المتدربين بالمعهد خلال الفترة من الأحد 1444/12/28هـ إلى الأربعاء 1445/1/29هـ (للإطلاع على موقع المعهد اضغط هنا).