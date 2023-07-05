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سكني: 3 مميزات لخدمة التسجيل في قائمة الانتظار
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سكني: 3 مميزات لخدمة التسجيل في قائمة الانتظار

سكني: 3 مميزات لخدمة التسجيل في قائمة الانتظار

سكني: 3 مميزات لخدمة التسجيل في قائمة الانتظار
٠٧:٢٧:٤٩ ص، الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج “سكني” عن ثلاث مميزات توفرها خدمة التسجيل في قائمة الانتظار الخاصة بالمخططات السكنية.

وأضافنت خدمة “العناية بالمستفيدين” عبر حسابها في موقع “تويتر”، أن “خدمة التسجيل في قائمة الانتظار تتيح للمستفيد معرفة توفر أي قطعة في المخطط لإكمال عملية الحجز، وتوقيع العقد الإلكتروني، وذلك بتنبيه المستفيد من خلال الإشعارات الإلكترونية”.

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شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:

1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.

4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

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خيارات برنامج سكني

ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:

– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.

– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.

– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.

– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.

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