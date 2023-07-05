خبير طقس يُحذر من أمطار ورياح وأجواء حارة جدًا على هذه المناطق

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من تساقط أمطار مع رياح قوية وأجواء حارة جدًا على عدد من مناطق المملكة.

أجواء من حارة إلى حارة جدًا نهارًا

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه يتوقع أجواءً من حارة إلى حارة جدًا نهارًا من معتدلة إلى تميل للاعتدال ليلًا على معظم المناطق.

اعتدال الأجواء على المرتفعات الغربية

وأضاف أنه يتوقع اعتدال الأجواء على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من المملكة نهارًا، ومن تميل للبرودة إلى بارة ليلاً.

تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة

كما حذر من تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان تمتد إلى تهامة من تلك المناطق.

وتوقع هبوب رياح من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من الغربية والشرقية والوسطى من المملكة والخليج مع هبات شبه قوية.

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

رياح سطحية مغبرة على 5 مناطق

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والشرقية والرياض، ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة

فيما ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقي جازان وعسير والباحة.

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