لهذا السبب.. 25% من السائقين لا يقومون بالصيانات الدورية لسياراتهم

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قال 25% من السائقين في المملكة المتحدة، إن ضغوط تكلفة المعيشة قد أجبرتهم على إعادة التفكير في تكاليف صيانة سياراتهم.

ووفق استطلاع رأي أجراه مركز صيانة RAC البريطاني، قال 25% من المشاركين أنهم إما يؤخرون صيانة السيارات أو يقومون بتنفيذها في المنزل أو من خلال الأصدقاء.

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تباين اهتمامات السائقين بسياراتهم

وأظهرت بيانات الاستطلاع أن حوالي 15% من السائقين قد أخروا صيانات سياراتهم لمدة عام أو أكثر.

وفي الوقت نفسه اختار 10% منهم القيام بصيانة السيارة في المنزل بأنفسهم.

فيما اختار عدد من السائقين بنفس النسبة السابقة البحث عن حل أرخص، إما بعمل خدمات محدودة بدلاً من الصيانة الكاملة، أو بالبحث عن مراكز بتكلفة أقل نسبيًا.

ولا تؤثر المشكلة فقط على السائقين الذين يعانون من ضائقة مالية، حيث أشار استطلاع أجرته مؤسسة “Motor Ombudsman” في وقت سابق من العام الجاري أن ما يقرب من ثلثي مراكز الصيانة والورش تكافح مع سائقي السيارات الذين قللوا من الإنفاق على صيانة سياراتهم.

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هل يمكن ترشيد النفقات

وهو الأمر الذي أصبح مصدر قلق كبير لأعداد كبيرة من مراكز الصيانة وورش العمل، خاصة وأنهم يواجهون تهديدًا بتناقص الإيرادات على المدى الطويل بسبب التحول إلى السيارات الكهربائية.

ووفقًا للمتحدث باسم مركز صيانة RAC فإن هناك اعتقادًا خاطئًا بأنه يمكن ترشيد النفقات من خلال تأخير صيانة السيارة الدورية.

إلا أن هذا الأمر يزيد من احتمالية حدوث أعطال، مما يترتب عليه دفع المزيد من النقود لإصلاح مشكلات كان من الممكن ألا تحدث.

واستمر قائلًا إن السائقين يسعدون بتأجيل الخدمة أو اختيار خدمة أرخص، لكن في المقابل ستزيد تكاليف الإصلاح ومن المرجح أن يسوء الأمر أكثر مما كان.

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