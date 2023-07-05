رئيس الوزراء البريطاني يدعو إلى حماية المدنيين الفلسطينيين في جنين

تواصل – واس:

دعا رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إلى حماية المدنيين الفلسطينيين في مدينة جنين وذلك في ظل اجتياح قوات الاحتلال الصهيوني للمدينة ومخيمها الذي بدأ يوم الاثنين الماضي.

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حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية

وشدد سوناك خلال جلسة بمجلس العموم البريطاني على أن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية، داعيًا لتجنب التصعيد.

وأكد معارضة لندن لأي توسع استيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتا النظر إلى أن المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي، وتمثل عقبة في طريق السلام، وتهدد إمكانية حل الدولتين.

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جيش الاحتلال يعترف بمقتل أحد جنوده في أحداث جنين

اعترف جيش الاحتلال بمقتل أحد جنوده في الاشتباكات في مدينة جنين الفلسطينية.

هذا وبدأت قوات الاحتلال الانسحاب من مدينة جنين في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وذلك بعد أن نفذت واحدة من أكبر العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة منذ سنوات.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن قوات الاحتلال بدأت الانسحاب من مدينة جنين بالضفة الغربية بعد عملية استمرت 44 ساعة.

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