خوفًا من تباطؤ اقتصادي عالمي.. أسعار النفط تتراجع مجددًا

تواصل – وكالات:

ما إن يتقدم خطوة إلا ويرجع مثلها.. هكذا هي حال النفط مع تجدد المخاوف كل يوم لتمحو الجلسة الأخيرة مكاسب الجلسة السابقة عليها.

وتكبح مخاوف تباطؤ اقتصادي عالمي الطلب على الوقود، وذلك بعد توقعات بمزيد من تقليص الإمدادات بسبب تخفيضات إنتاج أعلنتها المملكة وروسيا لشهر أغسطس.

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خام برنت يسجل 76 دولارًا

ونزل خام برنت 14 سنتًا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 76.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 0027 بتوقيت جرينتش بعد صعوده 1.60 دولار يوم الثلاثاء.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.14 دولار للبرميل، بارتفاع 1.35 دولار أو 1.9 بالمئة عن إغلاق يوم الاثنين، إذ كان يوم الثلاثاء عطلة في الولايات المتحدة.

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أسعار النفط تتعرض لضغوط

وقال توموميتشي أكوتا، كبير الاقتصاديين في ميتسوبيشي يو.إف.جيه للأبحاث والاستشارات، “تعرضت أسعار النفط لضغط مرة أخرى بسبب استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا”.

وقال “نرجح أن تستمر السوق في التحرك في كلا التجاهين لبعض الوقت مع التركيز على المؤشرات الاقتصادية في الصين والسياسة النقدية للبنوك المركزية”، متوقعًا تداول خام برنت حول 75 دولارًا للبرميل.

قالت المملكة، أكبر مصدر للخام في العالم، يوم الاثنين إنها ستمدد خفض الإنتاج الطوعي البالغ مليون برميل يوميًا حتى أغسطس.

فيما تطوعت روسيا والجزائر بخفض مستويات إنتاجهما وتصديرهما في أغسطس 500 ألف برميل يوميًا و20 ألف برميل يوميًا على الترتيب.

غير أن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن الطلب على النفط بعد أن أظهرت مسوح أعمال تباطؤًا في نشاط المصانع العالمي بسبب تباطؤ الطلب في الصين وأوروبا.

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