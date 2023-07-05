عاجل.. “الأرصاد” يتوقع رياحًا سطحية مغبرة على 5 مناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

رياح سطحية مغبرة على 5 مناطق

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

اقرأ أيضًا:

أبرزها الرياض ومكة.. تحذير عاجل لـ “الأرصاد” من أمطار ورياح وأتربة على 6 مناطق حتى المساء

سحب رعدية ممطرة على 3 مناطق

فيما ماتزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقي جازان وعسير تمتد إلى أجزاء من منطقة الباحة.

اقرأ أيضًا:

#عاجل.. أمطار بجازان وعسير..”الأرصاد” يتوقع رياحًا نشطة على 5 مناطق

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي.

يصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج على الجزء الجنوبي مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

اقرأ أيضًا:

منها مكة والرياض.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار ورياح على عدة مناطق حتى المساء

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.