3 أطعمة محظورة على مرضى التهاب المفاصل

تواصل – فريق التحرير:

حذرت دراسة طبية المصابين بالتهاب المفاصل من تناول بعض الأطعمة بسبب خطورتها في تطور الحالة الصحية والأعراض المصاحبة لها.

وأوضحت دراسة أجرتها الكلية الأمريكية لأمراض الروماتيزم على مصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدى، أنه من بين 20 نوعا من الأطعمة، يبدو أن المشروبات الغازية المحلاة بالسكر والحلويات من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم أعراض المرض.

وتشمل الأطعمة المحظورة على مرضى التهاب المفاصل ما يلي وفق لما ذكره موقع “هيلث لاين”:

– الملح

كشفت دراسة أجراها باحثون من كلية الطب بجامعة يونسى فى كوريا الجنوبية على فئران عام 2019 أن التهاب المفاصل كان أكثر حدة لدى الفئران التى تناولت نظاما غذائيا غنيا بالملح، مقارنة بتلك التى احتوى نظامها الغذائى على ملح أقل.

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وأكد الباحثون أن تناول كميات كبيرة من الصوديوم قد يكون عامل خطر للإصابة بأمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل لدى الأشخاص.

– الأطعمة المصنعة

تميل العناصر فائقة المعالجة مثل الوجبات السريعة واللحوم المصنعة، إلى أن تكون غنية بالسكر المضاف والمواد الحافظة والفركتوز والمكونات الأخرى التى يحتمل أن تزيد الالتهابات، وبالتالي تؤدي إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل.

– الجلوتين

ووفقا للدراسة، فإن الجلوتين عبارة عن مجموعة من البروتينات الموجودة في القمح والشعير والحبوب الأخرى.

وبينت الأبحاث التأثير الضار للجلوتين على مرضى التهاب المفاصل، وأشارت إلى أن اتباع نظام غذائي نباتي خالٍ من هذا المركب قد يقلل من نشاط المرض ويحسن وضع الالتهاب.

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