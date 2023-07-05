الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الرقمي مستمر حتى هذا الموعد
شاهد.. شاب يوثق معاناته مع حبوب الوجه.. ويعلق: “أبكي وأتألم”
احذر هذا التطبيق على آيفون.. يسمح بسرقة معلوماتك أثناء نومك
ساعة ذكية تكشف عن مرض خطير قبل وقوعه بـ 7 سنوات
ارتفاع 2 ٪ بأسعار النفط .. و”برنت” يصل 76 دولارا للبرميل
مواقيت الصلاة الأربعاء 17 ذي الحجة في جميع مناطق المملكة

الرئيسية

 /

محليات

 /

التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الرقمي مستمر حتى هذا الموعد

التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الرقمي مستمر حتى هذا الموعد

التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الرقمي مستمر حتى هذا الموعد
٠٣:٠٠:٢٨ ص، الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، استمرار التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي، وذلك بعد انتهاء فترة التسجيل في الاختبار الرقمي.

موعد انتهاء اختبار القدرة المعرفية

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي “العناية بالمستفيدين”، أن فترة التسجيل لاختبار القدرة المعرفية (الرقمي) انتهت، ويمكن التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي حتى 13 يوليو الجاري.

اقرأ أيضا:

مركز قياس يعلن مواعيد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الرقمي

أهمية اختبار القدرة المعرفية

وتابعت الهيئة، أن الاختبار يشمل المتقدمين للوظائف الإدارية سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات في نظام الخدمة المدنية وفي نظام العمل (عدا الوظائف الصحية والتعليمية)، والراغبين بالتقديم على الوظائف بالمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة).

يذكر أن الاختبار مطلوب من العديد من الجهات كوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل وغيرهما من الوزارات والهيئات والمؤسسات التعليمية، حيث يُعقد الاختبار الورقي في الفترة من 16 – 18 يوليو الجاري.

اقرأ أيضا:

توضيح من “الموارد” بشأن اختبار القدرة المعرفية لخريج الكلية التقنية

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اختبار القدرة المعرفية القدرة المعرفية تقويم التعليم والتدريب هيئة تقويم التعليم والتدريب

مواد ذات صلة

المزيد
(الصندوق العقاري): راتب 6 آلاف شرط حصول المتزوجة والمعيلة على القرض

(الصندوق العقاري): راتب 6 آلاف شرط حصول المتزوجة والمعيلة على القرض

٠٥:٢٣ ص، الأحد، ١٤ أبريل ٢٠١٣
الشيخ “المنجد” يحذر شباب المسلمين من مواقع الرافضة (فيديو)

الشيخ “المنجد” يحذر شباب المسلمين من مواقع الرافضة (فيديو)

٠٨:٢٠ م، السبت، ٢٠ يوليو ٢٠١٣
كيف يحصل الوافد على «خروج نهائي» بعد وفاة كفيله؟.. توضيح من «الجوازات»

كيف يحصل الوافد على «خروج نهائي» بعد وفاة كفيله؟.. توضيح من «الجوازات»

٠٢:١١ م، الأحد، ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩
من هو أول من أطلق لفظ «الإمام» على حكام المملكة؟

من هو أول من أطلق لفظ «الإمام» على حكام المملكة؟

٠٨:٥٠ م، الثلاثاء، ٢٢ فبراير ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *