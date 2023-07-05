التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الرقمي مستمر حتى هذا الموعد

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أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، استمرار التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي، وذلك بعد انتهاء فترة التسجيل في الاختبار الرقمي.

موعد انتهاء اختبار القدرة المعرفية

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي “العناية بالمستفيدين”، أن فترة التسجيل لاختبار القدرة المعرفية (الرقمي) انتهت، ويمكن التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي حتى 13 يوليو الجاري.

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أهمية اختبار القدرة المعرفية

وتابعت الهيئة، أن الاختبار يشمل المتقدمين للوظائف الإدارية سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات في نظام الخدمة المدنية وفي نظام العمل (عدا الوظائف الصحية والتعليمية)، والراغبين بالتقديم على الوظائف بالمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة).

يذكر أن الاختبار مطلوب من العديد من الجهات كوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل وغيرهما من الوزارات والهيئات والمؤسسات التعليمية، حيث يُعقد الاختبار الورقي في الفترة من 16 – 18 يوليو الجاري.

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