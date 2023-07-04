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شاهد.. شاب يوثق معاناته مع حبوب الوجه.. ويعلق: “أبكي وأتألم”
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شاهد.. شاب يوثق معاناته مع حبوب الوجه.. ويعلق: “أبكي وأتألم”

شاهد.. شاب يوثق معاناته مع حبوب الوجه.. ويعلق: “أبكي وأتألم”

شاهد.. شاب يوثق معاناته مع حبوب الوجه.. ويعلق: “أبكي وأتألم”
٠٢:٤٩:٥١ ص، الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق شاب معاناته مع حبوب الوجه والمشاكل الكبيرة التي حصلت له بسببها، حيث ظهر وهو متأثرا جدا بوجودها.

وقال: “مرت سنة ونصف على هذا المنوال، إذا كانت بسبب إنسان فحسب الله ونعم الوكيل، لأني أبكي وأتألم”.

وعرض الشاب صورة له قبل عام ونصف وظهرت خلاله بشرته ناصعة البياض ولا يوجد فيها أي مشكلة.

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الحرارة والتعرق

في سياق آخر، وعندما تشعر بالحرارة والتعرق، فإنه من الطبيعي أن يكون وجهك لامعًا، لكن عندما يستمر ذلك بشكل دائم، فإن بشرتك دهنية.

وتقول إيزابيلا بولتكا، اختصاصية جلدية في عيادة دكتور ديفيد جاك بلندن، إن “الزهم”، “مكون ضروري للبشرة الصحية” تفرزه الغدد الدهنية، وهي غدد مجهرية توجد في بصيلات الشعر.

وأوضحت، وفقًا لصحيفة “ذا صن”، أن “الزهم عبارة عن مزيج معقد من الأحماض الدهنية والسكريات والشمع والمواد الكيميائية الطبيعية الأخرى التي تشكل حاجزًا وقائيًا ضد تبخر الماء”.

وأشارت إلى أننا بحاجة إلى الزهم لأنه “يرطب ويحمي سطح جسمك بالكامل تقريبًا”.

الحفاظ على الجلد

يساعد الزهم في الحفاظ على الجلد، فيما يحصل الأشخاص ذوو البشرة الدهنية على بشرة أكثر سمكًا وتجاعيد أقل.

في المقابل، يمكن للبشرة الدهنية أن تسد المسام وتؤدي إلى ظهور حب الشباب.

في تفسيرها لسبب كون بعض الناس بشرتهم أكثر دهنية من غيرهم، تقول اختصاصية البشرة إن كل شخص مختلف، ولكن “من الممكن أن يكون لديك الكثير من الدهون أو القليل جدًا منها”.

وأضافت: “إذا كانت بشرتك دهنية جدًا، فقد ينتج جسمك كمية زائدة من خليط الدهون (الجزيئات الشبيهة بالدهون) التي تشكل الزهم.”

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية البشرة السعودية المملكة حبوب الوجه شاب

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