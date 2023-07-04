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احذر هذا التطبيق على آيفون.. يسمح بسرقة معلوماتك أثناء نومك
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احذر هذا التطبيق على آيفون.. يسمح بسرقة معلوماتك أثناء نومك

احذر هذا التطبيق على آيفون.. يسمح بسرقة معلوماتك أثناء نومك

احذر هذا التطبيق على آيفون.. يسمح بسرقة معلوماتك أثناء نومك
٠٢:٤٣:١٤ ص، الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف تقرير عن خطورة تطبيق TrueDepth على هواتف آيفون حيث يمكنه سرقة معلوماتك الشخصية في لحظات وأثناء نومك.

التقاط صور دقيقة لوجهك:

ويمكن لهذا التطبيق أن يسمح للكاميرا بالتقاط بيانات وجه دقيقة للمستخدم وذلك من خلال تحليل آلاف النقاط غير المرئية، وترسم كل منحنياتك وتجاعيدك وتخزن تلك البيانات كمفتاح لفتح هاتفك.

وتتكيف ميزة التعرف على الوجه تلقائيا مع التغييرات في مظهرك، مثل وضع الماكياج أو نمو شعر الوجه أو حتى ارتداء قناع الوجه.

استخدام رمز المرور:

وإذا كان هناك تغيير أكثر أهمية في مظهرك، مثل حلاقة اللحية، فإن ميزة التعرف على الوجه تؤكد هويتك باستخدام رمز المرور الخاص بك قبل تحديث بيانات وجهك.

وتقول شركة آبل إن هناك فرصة واحدة من بين مليون أن يتمكن شخص آخر من فتح قفل جهاز “آيفون” الخاص بك. من الجيد معرفة ذلك. لكن ماذا عن وجهك؟.

الهواتف الذكية:

تأتي الهواتف الذكية مليئة بميزات إمكانية الوصول للأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر أو السمع أو الحركة.

ويمكنك تكبير النص على شاشتك أو جعل الهاتف يملي ما يظهر على الشاشة. وتساعدك AssistiveTouch على استخدام “آيفون” إذا كنت تواجه صعوبة في لمس الشاشة أو الضغط على الأزرار.

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TrueDepth تطبيق TrueDepth هاتف هاتف آيفون هواتف آيفون

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