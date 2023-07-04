ارتفاع 2 ٪ بأسعار النفط .. و”برنت” يصل 76 دولارا للبرميل

سجلت أسعار النفط 2 ٪ ارتفاعا في الوقت الذي تقيم فيه السوق تأثير خفض المملكة وروسيا إنتاجهما في أغسطس في ظل ضعف آفاق الاقتصاد العالمي.

وبحسب “رويترز”، أغلقت العقود الآجلة لخام برنت اليوم مرتفعة 1.60 دولار إلى 76.25 دولار للبرميل عند التسوية. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.44 دولار إلى 71.23 دولار.

كما أغلق الخامان القياسيان منخفضين بنحو 1 في المائة في الجلسة الماضية، إذ أدت الآفاق الاقتصادية القاتمة إلى تخلي النفط عن المكاسب التي حققها في بداية التعاملات.

وقال تاماس فارجا المحلل لدى بي.في.إم إنه في حال تنفيذ تلك التخفيضات بالكامل فسيبلغ مقدار خفض الإنتاج 5.36 مليون برميل يوميا بالمقارنة مع أغسطس 2022.

وأضاف: “ربما يتجاوز ذلك مع عجز عدة بلدان في تحالف أوبك+ عن الوفاء بحصصهم الإنتاجية الكاملة”.