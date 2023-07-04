بعد انسحابه منكسرا.. جيش الاحتلال يعترف بمقتل أحد جنوده في أحداث جنين

تواصل – فريق التحرير:

اعترف جيش الاحتلال بمقتل أحد جنوده في الاشتباكات في مدينة جنين الفلسطينية.

هذا وبدأت قوات الاحتلال الانسحاب من مدينة جنين في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وذلك بعد أن نفذت واحدة من أكبر العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة منذ سنوات.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن قوات الاحتلال بدأت الانسحاب من مدينة جنين بالضفة الغربية بعد عملية استمرت 44 ساعة.

اقرأ أيضًا:

منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال في جنين

في وقت سابق، دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة استمرار جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها،وتهجير العائلات من منازلها وسط حالة من الترهيب.

منظمة التعاون الإسلامي:

كما أدانت تدمير البنية التحتية،والقتل،ومنع الطواقم الطبية من القيام بعملها،واستهداف الصحفيين؛لمنعهم من نقل حقيقة ما يجري ،محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه الجرائم والاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني.

ودعت المنظمةُ المحكمةَ الجنائيةَ الدوليةَ إلى الوفاء بمسؤولياتها فيما يخص العمل على إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

حماية المدنيين الفلسطينيين:

وحثَّت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة على تطبيق إجراءات عملية وفعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين،ودعوة الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمُّل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة،بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.