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بعد واقعة البيت الأبيض.. فضيحة جديدة بالأسطول الأمريكي

بعد واقعة البيت الأبيض.. فضيحة جديدة بالأسطول الأمريكي

بعد واقعة البيت الأبيض.. فضيحة جديدة بالأسطول الأمريكي
٠١:٣٢:٢١ ص، الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشر حساب أسطول البحرية الأمريكية تغريدة بمناسبة يوم الاستقلال الأمريكي 4 يوليو (أعظم يوم لدى مواطني الولايات المتحدة).

وكانت المفاجأة أن الصورة التي وضعوها كانت لطائرات من نوع سوخوي الروسية بالإضافة لمدمرة بحرية روسية اسمها (كاشن كلاس 61).

وبعد الفضيحة التي نشرها حساب أسطول البحرية الأمريكية مسحوا التغريدة ونشروا بديلًا لها.

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كوكايين قرب مكتب الرئيس الأمريكي.. وإخلاء عاجل للبيت الأبيض

إخلاء البيت الأبيض

 

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “الديلي ميل” عن إخلاء البيت الأبيض بعد العثور على بودرة بيضاء تم تصنيفها على أنها “كوكايين”.

وأوضحت الصحيفة أن أحد الأشخاص كان يتعاطى المخدرات بالقرب من مكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وحسب الصحيفة، فإن التحربات لازالت جارية لمعرفة من صاحب “الكوكايين”، فيما تشير أصابع الاتهام غير الرسمية تشير إلى ابن الرئيس “هنتر بايدن”.

إغلاق الحواجز والممرات:

وفي مايو الماضي أعلن متحدث باسم الخدمة السرية الأمريكية، أن السلطات في واشنطن احتجزت سائق شاحنة كبيرة مغلقة، بعد اصطدامها بحواجز أمنية في ميدان لافاييت سكوير القريب من البيت الأبيض.

وأوضحت أن الخدمة السرية أن الشرطة خلصت إلى أن الشاحنة لا تشكل تهديداً، مضيفة أنه سيجري توجيه اتهامات للسائق وستدعمها الخدمة السرية بإجراء تحقيقات.

الخدمة السرية:

وذكر أنتوني جوجليمي مسؤول الاتصال بجهاز الخدمة السرية على تويتر. “لم تحدث إصابات لأي من أفراد الخدمة السرية أو موظفي البيت الأبيض، ولا يزال سبب التصادم وكيفية حدوثه قيد التحقيق”.

الكلمات الدلالية:
البحرية الأمريكية الجيش الأمريكي بايدن فضيحة

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