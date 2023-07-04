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توقعات بتقلبات جوية على المدينة المنورة حتى الـ 7 مساءً
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توقعات بتقلبات جوية على المدينة المنورة حتى الـ 7 مساءً

توقعات بتقلبات جوية على المدينة المنورة حتى الـ 7 مساءً

توقعات بتقلبات جوية على المدينة المنورة حتى الـ 7 مساءً
٠١:٠٧:٢٤ ص، الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعه بوجود رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة.

الرياخ السطحية:

وأضاف في بيان: “تشمل التأثيرات نشاطاً في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظة المهد”.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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سماء أبها:

وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو تكون السحب في سماء أبها، وتساقط كثيف للأمطار في الوقت الذي تعاني فيه معظم مناطق المملكة من ارتفاع درجة الحرارة.

واشتكى أهالي أبها من برودة الطقس ووجود حالة من الصقيع، معبرين عن أن أجواء المدينة مختلفة.

أجواء أبها أمس

والأحد الماضي، وثق مقطع فيديو متداول، أجواء أبها في منطقة عسير ، حيث اعتدال الأجواء وانخفاض الحرارة لـ 20 مئوية.

ويقبل السياح من المملكة والمنطقة على زيارة أبها في فصل الصيف لاعتداء أجوائها والاستمتاع بمعالمها وطقسها البديع.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأرصاد السعودية الطقس المركز الوطني للارصاد المملكة

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