حقيقة فيديو رفع أول أذان في السويد عقب واقعة حرق المصحف الشريف

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب خليجي يرفع الأذان من على جسر زعموا أنه في السويد، بعد واقعة حرق وإهانة نسخة من المصحف الشريف.

رفع الأذان

ويظهر في الفيديو شخص بزي خليجي وهو يرفع الأذان من على جسر ومن حوله مارّة يوثقون الحدث بهواتفهم.

وجاء في التعليق المرافق للفيديو “أول أذان علني يُرفع في السويد وسط مسامع الدنيا والعالم”.

ويأتي انتشار الفيديو بهذا السياق عقب إقدام متظاهر سويدي من أصل عراقي على إحراق نسخة من المصحف يوم عيد الأضحى بعد أن صرحت له الشرطة بذلك، وأثار هذا الفعل سخطا واسعا في مختلف البلدان المسلمة.

الأذان في لندن

وأفادت وكالة أ ف ب بأن الفيديو لا يصور أول أذان يُرفع في السويد، بل صور في لندن عام 2021.

وذكرت الوكالة الفرنسية أن البحث عن المقطع أرشد إلى نسخة مطابقة منشورة على موقع إنستغرام سنة 2021 في حساب الشخص الذي ظهر وهو يرفع الأذان في المشاهد المتداولة.

وفي التعليق المرافق، عبر صاحب الحساب الذي يدعى كاظم رحمان، عن سعادته بأداء الأذان على جسر البرج الواقع في لندن.

كما يمكن العثور على تقارير إخباريّة عدّة غطّت الحدث كما أوضحت أن رفع الأذان جرى في شهر رمضان لأول مرّة من جسر البرج.

الأذان في السويد

جدير بالذكر أن الشرطة والمجلس المحلي في فيتيا قرب العاصمة السويديّة ستوكهولم سمحوا سنة 2013 برفع الأذان لأوّل مرّة في مسجد البلدة.

وقالت الشرطة حينها إنها ستسمح برفع الأذان أيام الجمعة ولمدة دقيقتين إلى خمس دقائق بين الظهر والساعة الواحدة ضمن شروط محددة.

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