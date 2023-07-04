حل مشكلة السخونة المفرطة للهاتف الجوال

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يشكو البعض في فصل الصيف، من مشاكل ارتفاع درجة حرارة الهواتف والتي تسبب في تعطل أو تلف الهاتف في بعض الأحيان.

ووجهت مجلة “كونكت” الألمانية نصائح وإرشادات لحماية الأجهزة الجوالة من السخونة المفرطة خلال الصيف كالتالي:

تجنب أشعة الشمس

نصحت المجلة الألمانية بعدم ترك الأجهزة الجوالة تحت أشعة الشمس المباشرة؛ نظرا لأن الإشعاع المباشر يتسبب في تعرض الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية للسخونة المفرطة وإيقاف تشغيلها.

ولمنع حدوث ذلك يجب تغطية الأجهزة الجوالة أو وضعها في الحقائب، وبالتالي يتم حمايتها من رذاذ الماء أيضاً.

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تجنب الشحن مع السخونة

إذا فرغت شحنة البطارية بالهاتف الذكي وكان متعرضاً للسخونة المفرطة، فمن الأفضل الانتظار إلى أن يبرد الهاتف الذكي مرة أخرى؛ نظراً لأن عملية الشحن تزيد من سخونة الهاتف الذكي، ولكن يجب عدم وضع الهاتف الذكي في الثلاجة مثلاً لكي يتم تبريده بسرعة.

إخراج الأجهزة من السيارة

يجب عدم ترك الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي خلف النوافذ الزجاجية أو بداخل السيارة؛ لأنها تتعرض للسخونة المفرطة، والتي قد تؤدي إلى انصهار اللدائن البلاستيكية.

ومن ضمن الأسباب الأخرى، التي تدعو المرء إلى عدم ترك الأجهزة الجوالة بداخل السيارة، أن درجة الحرارة بداخل مقصورة السيارة ترتفع بشدة عند صف السيارة تحت أشعة الشمس المباشرة وتصل إلى 50 درجة مئوية أو أكثر.

وإذا رغب المرء في ترك أشياء بالسيارة، فمن الأفضل تركها في صندوق الأمتعة؛ لأنه لا يتعرض للسخونة المفرطة مثل مقصورة السيارة.

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