الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
توضيح مهم من مطار الملك عبد العزيز الدولي بشأن المواد الخطرة والمحظورة
مختص يكشف عن تحدي أمام الراغبين في شراء العقارات (فيديو)
انطلاق الدورة الصيفية المكثفة لحفظ القرآن الكريم بعسير
مشاهد مرعبة.. الصخور تتساقط على المركبات بهذه الدولة (فيديو)
غواص يعثر على نسخة من القرآن في أعماق المحيط الهندي.. شاهد المفاجأة
شاهد.. ردة فعل مواطن عندما شاهد احتفال عائلة بتخرج طفلهم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

توضيح مهم من مطار الملك عبد العزيز الدولي بشأن المواد الخطرة والمحظورة

توضيح مهم من مطار الملك عبد العزيز الدولي بشأن المواد الخطرة والمحظورة

توضيح مهم من مطار الملك عبد العزيز الدولي بشأن المواد الخطرة والمحظورة
١٢:٥٦:٤٦ ص، الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف مطار الملك عبد العزيز الدولي عن قائمة المواد الخطرة والمحظورة التي يحظر نقلها أثناء السفر.

المواد المحظورة

وأضاف في “إنفوجراف”: أخي الحاج.. أمثلة عن المواد الخطرة والمحظورة ضمن الأمتعة التي يتم حملها في مقصورات السفر.

1- المؤكسدات والبيروكسيدات العضوية.

2- جهاز الصدمات الكهربائية . وأجهزة التعطيل.

3- لوح التزلج التلقاني.

4- أجهرة الأوكسجين السائل.

5- المواد السامة أو المواد البيولوجية الناقلة للعدوى.

6- أعواد الثقاب والولاعات.

7- السوائل القابلة للاشتعال.

8- الشارات المصفوفة.

9- المتفجرات / المفرقعات.

10- المواد الممغنطة.

11- حقائب رجال الأعمال على شكل صناديق.

12- الأسلحة النارية والأسلحة المقلدة.

13- المواد المسببة للتأكل.

14 – السكاكين العربية.

15- السوائل السامة.

وتابع: “يرجى العلم بأن المواد المحظورة ستتم مصادرتها وبناءً على ذلك، لا يحق للمسافر المطالبة بها للحصول على المزيد من التفاصيل يرجى التواصل مع شركات الطيران”.

اقرأ أيضًا:

تنبيه عاجل من مطار الملك عبد العزيز الدولي لضيوف الرحمن قبل المغادرة

في وقت سابق، وجه الملك مطار الملك عبد العزيز الدولي عدة تنبيهات لضيوف الرحمن قبل مغادرة البلاد.

مطار الملك عبد العزيز الدولي:

وكتب الحساب الخاص للمطار على تويتر :” أخي الحاج.. قبل النداء الأخير تعرّف على أهم إجراءات رحلة المغادرة عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي من خلال الرابط التالي(هنا).

 

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية الملك عبد العزيز المملكة مطار مطار الملك عبد العزيز

مواد ذات صلة

المزيد
ميليشيات الحوثي تستولي على الوقود المخصص لسيارات المؤسسات العامة

ميليشيات الحوثي تستولي على الوقود المخصص لسيارات المؤسسات العامة

٠٤:٣٥ م، الأثنين، ٠٤ مايو ٢٠١٥
وزير الداخلية المصري يصل إلى الرياض في زيارة رسمية

وزير الداخلية المصري يصل إلى الرياض في زيارة رسمية

٠٧:٣٣ م، الأحد، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
علماء يكتشفون نظاما جديدا يغير المفهوم السائد عن “تكوين الكواكب”

علماء يكتشفون نظاما جديدا يغير المفهوم السائد عن “تكوين الكواكب”

٠٢:١١ م، الأحد، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
شاهد.. محاولة إخراج «لكزس» من الوحل تنتهي بتحطيم زجاجها الخلفي

شاهد.. محاولة إخراج «لكزس» من الوحل تنتهي بتحطيم زجاجها الخلفي

١٠:٥٨ ص، الأحد، ١٠ أبريل ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *