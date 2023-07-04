توضيح مهم من مطار الملك عبد العزيز الدولي بشأن المواد الخطرة والمحظورة

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كشف مطار الملك عبد العزيز الدولي عن قائمة المواد الخطرة والمحظورة التي يحظر نقلها أثناء السفر.

المواد المحظورة

وأضاف في “إنفوجراف”: أخي الحاج.. أمثلة عن المواد الخطرة والمحظورة ضمن الأمتعة التي يتم حملها في مقصورات السفر.

1- المؤكسدات والبيروكسيدات العضوية.

2- جهاز الصدمات الكهربائية . وأجهزة التعطيل.

3- لوح التزلج التلقاني.

4- أجهرة الأوكسجين السائل.

5- المواد السامة أو المواد البيولوجية الناقلة للعدوى.

6- أعواد الثقاب والولاعات.

7- السوائل القابلة للاشتعال.

8- الشارات المصفوفة.

9- المتفجرات / المفرقعات.

10- المواد الممغنطة.

11- حقائب رجال الأعمال على شكل صناديق.

12- الأسلحة النارية والأسلحة المقلدة.

13- المواد المسببة للتأكل.

14 – السكاكين العربية.

15- السوائل السامة.

وتابع: “يرجى العلم بأن المواد المحظورة ستتم مصادرتها وبناءً على ذلك، لا يحق للمسافر المطالبة بها للحصول على المزيد من التفاصيل يرجى التواصل مع شركات الطيران”.

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تنبيه عاجل من مطار الملك عبد العزيز الدولي لضيوف الرحمن قبل المغادرة

في وقت سابق، وجه الملك مطار الملك عبد العزيز الدولي عدة تنبيهات لضيوف الرحمن قبل مغادرة البلاد.

مطار الملك عبد العزيز الدولي:

وكتب الحساب الخاص للمطار على تويتر :” أخي الحاج.. قبل النداء الأخير تعرّف على أهم إجراءات رحلة المغادرة عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي من خلال الرابط التالي(هنا).