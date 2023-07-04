انطلاق الدورة الصيفية المكثفة لحفظ القرآن الكريم بعسير

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة عسير، عن انطلاق الدورة الصيفية المكثفة في نسختها الـ ٢٢ لحفظ ومراجعة القرآن الكريم، في جامع الملك فهد بأبها للبنين، وللبنات في حي الموظفين بأبها.

3 مستويات

وحددت الجمعية 3 مستويات للدورة هي ) المستوى الأول: القرآن الكريم كاملاً، والثاني: عشرون جزء، والثالث: عشرة أجزاء(، وذلك في مسارات طلاب الجمعية المنتظمين من عشرة أجزاء فأعلى، والمشاركين في مسابقة الملك سلمان، والطلاب الذين أتموا جميع المراحل والزائرين من خارج المنطقة، إلى جانب طلاب المنح (جامعة الملك خالد).

كما حددت الجمعية أوقات الدورة: للبنين من بعد صلاة الفجر حتى العاشرة صباحًا، وللبنات من التاسعة صباحًا حتى صلاة الظهر.

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