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مشاهد مرعبة.. الصخور تتساقط على المركبات بهذه الدولة (فيديو)
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مشاهد مرعبة.. الصخور تتساقط على المركبات بهذه الدولة (فيديو)

مشاهد مرعبة.. الصخور تتساقط على المركبات بهذه الدولة (فيديو)

مشاهد مرعبة.. الصخور تتساقط على المركبات بهذه الدولة (فيديو)
١٢:٥٤:١٠ ص، الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تساقط صخور من مرتفعات ولاية ناجالاند الهندية بطريقة غريبة.

اصطدام الصخور بالسيارات

واصطدمت الصخور بالسيارات التي كانت تسير على الطريق ما أدى لتهشم الزجاج الأمامي للكثير منها.

وتسببت هذه الحوادث في وفاة شخصين فضلا عن سقوط العديد من الإصابات.

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اشتعال النيران:

في وقت سابق، اشتعلت النيران في حافلة خلال الليل على طريق سريع في ولاية ماهاراشترا الهندية.

وذكرت وسائل إعلام عن الشرطة أن 25 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب ثمانية آخرون بجروح.

حريق بحافلة في الهند:

وأوضح أحد ضباط الشرطة أن الحافلة كانت في طريقها إلى مدينة بونه عندما ارتطمت بعمود وانقلبت بعيد منتصف الليل ما تسبب باشتعال النيران في خزان الوقود.

وأضاف أنه كان على متن الحافلة بين 30 و35 شخصاً، لقي 25 شخصاً حتفهم وأصيب ثمانية آخرون.

فيما نقل الجرحى ومن بينهم السائق إلى مستشفى قريب من موقع الحادث في الولاية التي تبعد قرابة 400 كلم شرق مدينة بومباي.

وكتب رئيس الوزراء ناريندا مودي على تويتر “أفكاري مع عائلات الذين لقوا حتفهم، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى”.

وقد أعلنت الشرطة فتح تحقيق في ملابسات الحادث، حيث تكثر الحوادث على شبكة الطرق الواسعة في الهند والتي تفتقر للصيانة الكافية.

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