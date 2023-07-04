الحج تبدأ إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة.. إليك مميزات منصة نسك

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت وزارة الحج والعمرة أمس التأشيرات الإلكترونية للعمرة، ضمن جهودها في تمكين المزيد من المسلمين للقدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة والزيارة.

وكذلك تسهيل إجراءات وصولهم إليها، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لهم، وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

منصة نسك

وأوضحت الوزارة، أن تقديم طلبات إصدار التأشيرة الإلكترونية عبر منصة نسك: اضغط هنا ، على أن يكون موعد قدومهم ابتداء من غُرّة محرم 1445هـ.

مميزات منصة نسك

تسهيل إجراءات قدوم المسلمين كافة من بقاع العالم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

إتاحة اختيار خدمات السكن والإقامة والتنقل

بالإضافة إلى حُزمة من المعلومات الإثرائية والخرائط التفاعلية بعدة لغات، بخطوات بسيطة، وعلى مدار الساعة.

تأشيرة الزيارة

الجدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة أعلنت سابقًا بالتكامل مع الجهات المعنية، أنه بإمكان الحاصلين على تأشيرة الزيارة لغرض السياحة من المقيمين في دول مجلس التعاون، والحاصلين منهم على تأشيرات دخول دول الشنغن، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، أنه بإمكانهم حجز مواعيد لأداء نسك العمرة وزيارة الروضة الشريفة عبر تطبيق نُسك، وذلك قبل قدومهم للمملكة.

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