مختص يكشف عن تحدي أمام الراغبين في شراء العقارات (فيديو)

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كشف المهتم في الشأن العقاري مطر الشمري عن سبب ارتفاع أسعار العقار، قائلا إن نسبة الفائدة أصبح تحديا للأفراد الراغبين في شراء عقار.

تحدي أمام الأفراد:

وأوضح في مداخلة على قناة “الإخبارية”، أن التحدي أمام الأفراد حاليا هو ارتفاع أسعار العقار وارتفاع نسبة الفائدة وثبوتهم على هذا الارتفاع وهذا أصبح تحدي أمام الراغبين في شراء العقارات، خاصة من هم رواتبهم متوسطة وأقل.

وأضاف: وزارة الإسكان حاولت معالجة هذا الموضوع لأنه يحتاج وقت. لأن الطلب على السكن يعتبر مهم، كما أن آلية الدعم تغيرت عما كانت سابقا حيث كان هناك دعم يحفز الأفراد على امتلاك السكن، وكان الدعم يصل إلى 100 % والآن الآليات تغيرت وكلما ارتفع الراتب كان الدعم أقل.

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خبير عقاري يكشف أسباب ارتفاع أسعار الأراضي وانخفاضها بالفلل والشقق

أسعار الأراضي:

في وقت سابق، كشف الخبير العقاري عبد الحميد العمري ، عن سبب ارتفاع أسعار الأراضي السكنية وانخفاض سعر الفلل والشقق.

وقال في سلسلة تغريدات على “تويتر”: بقراءة التغيرات التي طرأت على النشاط السكني خلال الربع الثاني 2023، يظهر انكماشه لكافة بنود القطاع.

بينما تباين اتجاه الأسعار باستمرار ارتفاع أسعار الأراضي مقابل انخفاضها. لكلٍ من الفلل والشقق، وهذا يعزى لأسباب وعوامل جوهرية قائمة الآن في السوق مع ارتفاع الفائدة وتراجع التمويل.

ارتفاع معدل الفائدة

وأضاف: “ظهر بشكل أكبر تأثير ارتفاع معدل الفائدة ومن ثم تراجع التمويل العقاري على الفلل والشقق. لارتفاع درجة اعتماد المشترين (المستهلكين) بدرجة كبيرة على التمويل والدعم السكني، ومع تقلص قدرة الشراء انعكس فورا على الأسعار ببداية انكماشها..

وقال “العمري”: تشمل الشريحة التي تشتري الأراضي (المستثمرين، المطورين، المضاربين، المستهلكين). وكما هو معلوم أن المستثمرين والمضاربين لا يعتمدون بنفس القدر كالمطورين والمستهلكين على التمويل العقاري. الذي حصّن حتى تاريخه مستويات الأسعار ضد الانخفاض!.