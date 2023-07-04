شاهد.. ردة فعل مواطن عندما شاهد احتفال عائلة بتخرج طفلهم

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، ردة فعل مواطن حين شاهد احتفال عائلة بتخرج طفلهم.

وعلى الفور، أرسل الرجل أبناءه لحضور الاحتفال ومشاركة العائلة الأخرى في فرحتهم.

ويظهر هذا الموقف، اتباع هذا المواطن لوصايا النبي صلى الله عليه وسلم في الحفاظ على حقوق الجار.

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حفل إفطار سنوي لكبار السن في دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بحائل

في وقت سابق، انطلقت مبادرة ” تلاق ” من مؤسسة مساندة لأعمال التطوع التي تنفذها لأول مرة على مستوى المملكة بحائل بالتعاون مع الموارد البشرية؛ تقديراً لكبار السن وتضحياتهم وما قدموه من إسهامات متعددة للمجتمع .

جاء ذلك برعاية صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، وبحضور وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فريح بن محمد العياد.

دعم القيادة الرشيدة

ونوَّه العياد، بدعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – ومتابعة سموِّ أميرِ منطقة حائل وسموِّ نائبِه. ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجميع الفئات الاجتماعية وعلى رأسها الآباء كبار السن، معرباً عن شكره لوكيل إمارة المنطقة على تواصله الدائم.

أهمية مثل هذه المناسبات

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية حائل للعمل التطوعي وخدمة المجتمع “جود” عيسى الحليان. أهمية مثل هذه المناسبات واللقاءات المباركة في الشهر الفضيل التي تجمع كبار السن في مع أبناء المجتمع.