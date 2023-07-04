الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال في جنين
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منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال في جنين

منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال في جنين

منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال في جنين
١١:٥٠:٢٥ م، الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة استمرار جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها،وتهجير العائلات من منازلها وسط حالة من الترهيب.

منظمة التعاون الإسلامي:

كما أدانت تدمير البنية التحتية،والقتل،ومنع الطواقم الطبية من القيام بعملها،واستهداف الصحفيين؛لمنعهم من نقل حقيقة ما يجري ،محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه الجرائم والاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني.
ودعت المنظمةُ المحكمةَ الجنائيةَ الدوليةَ إلى الوفاء بمسؤولياتها فيما يخص العمل على إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

حماية المدنيين الفلسطينيين:

وحثَّت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة على تطبيق إجراءات عملية وفعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين،ودعوة الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمُّل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة،بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

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الكلمات الدلالية:
جرائم الحرب جنين قوات الاحتلال منظمة التعاون الإسلامي

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