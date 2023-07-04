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شهادة العز والكرامة.. “محايل” تودع “عسيري” شهيد الواجب الوطني
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شهادة العز والكرامة.. “محايل” تودع “عسيري” شهيد الواجب الوطني

شهادة العز والكرامة.. “محايل” تودع “عسيري” شهيد الواجب الوطني

شهادة العز والكرامة.. “محايل” تودع “عسيري” شهيد الواجب الوطني
١١:٢٨:٣١ م، الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تقدم وكيل محافظة محايل عسير سعد بن راشد آل ناشع جموع مستقبلي جثمان شهيد الواجب الجندي أول جابر محمد سالم عسيري (رحمه الله) من منسوبي القوات المسلحة، بحضور مدير شرطة محافظة محايل العميد مبارك بن محمد القحطاني، وعدد من القيادات الأمنية.

الحد الجنوبي

وكان شهيد الواجب العسيري استشهد أثناء تأديته واجبه في الذود عن دينه وعن وطنه على الحد الجنوبي.

ونقل آل ناشع تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ووزير الداخلية وأمير منطقة عسير لذوي الشهيد.

شهادة العز والكرامة

وقال إن الشهيد نال شرف شهادة العز والكرامة باذلاً روحه فداءً للدين والوطن، في ميدان الشرف مدافعاً عن دينه وعن ثرى بلاد الحرمين الشريفين، سائلاً الله تعالى أن يتقبل الشهيد برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم أعرب ذوو الشهيد عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة على تعزيتهم ومواساتهم، مبينين فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعاً عن هذا الوطن الغالي، مؤكدين أنهم جميعاً فداءً لترابه ضد أي معتدٍ غاشم.

نسأل الله جل وعلا أن يتقبل الشهيد برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الحد الجنوبي شهيد مخايل

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