غواص يعثر على نسخة من القرآن في أعماق المحيط الهندي.. شاهد المفاجأة

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قيل إنه للغواص والمصور الجنوب إفريقي lan Haggerte، والذي نشره على حسابه عبر تيك تك، يظهر اكتشافه مصحف على عمق 18 متر في المحيط الهندي .

مصحف في أعماق المحيط

وأظهر الفيديو، المصحف بورقه كاملًا حيث لم تؤثر المياه على أوراقه وتذوب في المياه، وكانت المفاجأة الأخرى، هو أنه كان مفتوحًا على سورة الأعراف التي تتحدث عن قصة سيدنا نوح عليه السلام.

كما ظهر في الفيديو أن المصحف كان مفتوحًاعلى قوله تعالى: (أَوَعَجِبۡتُمۡ أَن جَآءَكُمۡ ذِكۡرٞ مِّن رَّبِّكُمۡ عَلَىٰ رَجُلٖ مِّنكُمۡ لِيُنذِرَكُمۡ وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ (63) فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيۡنَٰهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥ فِي ٱلۡفُلۡكِ وَأَغۡرَقۡنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَآۚ إِنَّهُمۡ كَانُواْ قَوۡمًا عَمِينَ)” (64)

وحاز الفيديو على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين علقوا على احتفاظ المصحف بأوراقه كما هي دون ان تؤثر فيه المياه.

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