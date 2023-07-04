عاجل.. جيش الاحتلال ينكسر أمام الفلسطينيين في جنين ويقرر الانسحاب

تواصل – فريق التحرير:

تصاعدت المواجهات في مدينة جنين بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية التي صمد رجالها في وجه العدوان.

المواجهات الأعنف:

ووصف مراسل العربية المواجهات الدائرة حاليا في المدينة بأنها الأعنف منذ بدء جيش الاحتلال هجومه.

في الوقت نفسه، قال مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه سيتم الذهاب إلى المحكمة الجنائية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه.

عملية جنين:

وأضاف أن دولة الاحتلال لم تنسق مع السلطة الفلسطينية بشأن عملية جنين.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه إعلام “الاحتلال” أن قواته بدأت في مغادرة مخيم جنين.

في وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة لاستمرار تصعيد الاحتلال علي الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها العدوان على مدينة جنين، مما أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء وإصابة آخرين.

انتهاكات خطيرة

كما أكدت الوزارة رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال من انتهاكات خطيرة، معربةً عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وفي وقت سابق، عم الإضراب الشامل، اليوم الثلاثاء، كافة المدن والبلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية، تنديدًا بالعدوان المستمر على مدينة جنين ومخيمها.

ويأتي الإضراب بالتزامن مع اقتحام الاحتلال لجنين، والمستمر لليوم الثاني على التوالي، والذي أسفر عن استشهاد عشرة فلسطينيين وجرح العشرات.

إضراب شامل بكافة الجامعات والمؤسسات والبنوك

ووفقا لمصادر فلسطينية، فقد شمل الإضراب الشامل اليوم، كافة الجامعات والمؤسسات والبنوك.

كما أغلقت المحال التجارية تضامناً مع مدينة جنين، التي تتعرض لعدوان غاشم، واستهداف لكافة مرافق الحياة فيها.

من جانبه حمّل نادي الأسير الفلسطيني الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى الجرحى، الذين اعتقلهم خلال العدوان على مدينة جنين.

في السياق ذاته، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن هناك العديد من نداءات الاستغاثة من داخل جنين، الذي تسمع فيه دوي انفجارات ناتجة عن القصف المستمر.

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